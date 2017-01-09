Рынок акций открылся ростом РТС и ММВБ на 0,2-0,5% вслед за миром

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник цен blue chips на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок, индексы РТС и ММВБ за минуту торгов прибавили 0,2-0,5%.

К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 2224,5 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1175,34 пункта (+0,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,3%. Доллар подрос до 59,68 рубля (+0,06 рубля).

Подорожали акции ВТБ (+0,7%), "Газпрома" (+0,7%), "Магнита" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Мосбиржи" (+1,3%), "Мобильных телесистем" (+0,7%), "Норникеля" (+0,5%), "Роснефти" (+0,6%), "Россетей" (+1,3%), Сбербанка (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Татнефти" (+0,5%).

Индексы в США в пятницу выросли, S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы на данных о рынке труда США за декабрь.