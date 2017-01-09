Главные новости
ЭкономикаКремль отказался комментировать новую антитабачную концепциюВ миреСумку с обломками малайзийского "Боинга" изъяли у вернувшегося из Донбасса журналистаВ РоссииПесков пожаловался на усталость от обвинений в хакерских атаках в адрес РФ
Экономика

Жители Южной Кореи резко сократили потребление яиц из-за роста цен

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Цены на куриные яйца в магазинах Южной Кореи подскочили более чем на 20% после вспышки птичьего гриппа, из-за которой власти страны объявили рекордно высокий уровень угрозы для птицеводства. При этом мясо птицы подешевело на 8-10%. Как сообщает агентство Bloomberg, корейцы в последние недели вынуждены были резко сократить потребление яиц из-за повышения цен, многие потребители опасаются, что дефицит яиц не позволит им как следует подготовиться к празднованию Нового года по лунному календарю в конце января.

Из-за вспышки птичьего гриппа в Южной Корее были уничтожены более 31 млн птиц, поголовье кур сократилось на 17%, уток - на 28%. Жители Южной Кореи отличаются довольно высоким потреблением яиц на душу населения - 250 в 2014 году по сравнению с 63 в Индии и 150 в ЮАР.

Средняя закупочная цена десятка яиц увеличилась в декабре на 50% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - до 1551 воны ($1,30). Розничные цены в среднем повысились на 21,4% - до 2207 вон. По мнению аналитиков Корейского института сельскохозяйственной экономики, из-за гибели несушек закупочные цены на яйца могут подскочить на 110% в I полугодии.

В попытке сдержать рост цен власти Южной Кореи сняли ввозные пошлины на 98,6 тыс. тонн яиц и яичных продуктов на первую половину 2017 года. Сеул намерен импортировать яйца из пяти стран, включая США, Австралию и Испанию.

Теги: Южная Корея
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Минюст подготовил законопроект о лишении должников единственного жильяМинюст подготовил законопроект о лишении должников единственного жилья
Запрет планируется сохранить только для недвижимости, которая не превышает двукратный размер законодательных норм по метражу на человекаПодробнее
Кремль отказался комментировать новую антитабачную концепциюКремль отказался комментировать новую антитабачную концепцию
Ранее СМИ сообщили о предложении Минздрава запретить продажу табака людям, родившимся после 2014 года, даже после достижения ими совершеннолетияПодробнее
"Коммерсант" узнал о планах РФ сократить поставки нефти в Белоруссию"Коммерсант" узнал о планах РФ сократить поставки нефти в Белоруссию
Таким образом Москва продолжает оказывать давление на Минск, чтобы добиться погашения долга за газ; в Белоруссии рассчитывают разрешить ситуацию в I квартале 2017 годаПодробнее
Глава Минэкономразвития пообещал провести "перезагрузку" ведомстваГлава Минэкономразвития пообещал провести "перезагрузку" ведомства
Министерство должно продемонстрировать результаты по ряду задач в очень сжатые срокиПодробнее
"Газпром" поставил новый рекорд с начала года по экспорту газа"Газпром" поставил новый рекорд с начала года по экспорту газа
6 января его экспортная поставка составила 615,5 млн куб. мПодробнее
Доллар за день подрос до 59,48 рубля на фоне легкого снижения цен на нефтьДоллар за день подрос до 59,48 рубля на фоне легкого снижения цен на нефть
К вечеру рубль растерял все дневные достижения и оказался вблизи уровней закрытия предыдущего дняПодробнее
"Газпром" установил новый исторический рекорд экспорта в дальнее зарубежье"Газпром" установил новый исторический рекорд экспорта в дальнее зарубежье
По заявлению компании, 5 января потребителям было поставлено 614,6 млн куб. м газа, еще один пик ожидается 6 январяПодробнее
Рубль укрепился к доллару и евро в пятницу днем благодаря растущей нефтиРубль укрепился к доллару и евро в пятницу днем благодаря растущей нефти
Курс доллара США подешевел на 7 копеек, а евро - на 6 копеекПодробнее
Доллар и евро слегка снизились в начале торгов пятницыДоллар и евро слегка снизились в начале торгов пятницы
Рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне относительно высоких мировых цен на нефтьПодробнее
Рынок акций РФ открылся снижением ММВБ и РТС на 0,1-0,4%Рынок акций РФ открылся снижением ММВБ и РТС на 0,1-0,4%
Рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1%Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Золотой глобус"10 фото
09 января
"Золотой глобус"
Зимний велопарад в Москве8 фото
08 января
Зимний велопарад в Москве
Лучшие фото недели10 фото
06 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаКремль отказался комментировать новую антитабачную концепциюВ миреСумку с обломками малайзийского "Боинга" изъяли у вернувшегося из Донбасса журналистаВ РоссииПесков пожаловался на усталость от обвинений в хакерских атаках в адрес РФВ РоссииПФР начнет производить единовременные выплаты в пять тысяч рублей 13 января
Подруга Хиллари Клинтон усомнились в ее планах баллотироваться в мэры Нью-Йорка
Петербург заключил контракт на 2 млрд рублей на допработы по арене для "Зенита"
Жертвами сильных морозов в Европе стали 16 человек
Минюст подготовил законопроект о лишении должников единственного жилья
Жители Южной Кореи резко сократили потребление яиц из-за роста цен
Трамп в ответ на критику Мерил Стрип назвал ее переоцененной актрисой
Глава МИД Турции заявил об отказе пересмотреть позицию по целостности Украины
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи