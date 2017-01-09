Жители Южной Кореи резко сократили потребление яиц из-за роста цен

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Цены на куриные яйца в магазинах Южной Кореи подскочили более чем на 20% после вспышки птичьего гриппа, из-за которой власти страны объявили рекордно высокий уровень угрозы для птицеводства. При этом мясо птицы подешевело на 8-10%. Как сообщает агентство Bloomberg, корейцы в последние недели вынуждены были резко сократить потребление яиц из-за повышения цен, многие потребители опасаются, что дефицит яиц не позволит им как следует подготовиться к празднованию Нового года по лунному календарю в конце января.

Из-за вспышки птичьего гриппа в Южной Корее были уничтожены более 31 млн птиц, поголовье кур сократилось на 17%, уток - на 28%. Жители Южной Кореи отличаются довольно высоким потреблением яиц на душу населения - 250 в 2014 году по сравнению с 63 в Индии и 150 в ЮАР.

Средняя закупочная цена десятка яиц увеличилась в декабре на 50% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - до 1551 воны ($1,30). Розничные цены в среднем повысились на 21,4% - до 2207 вон. По мнению аналитиков Корейского института сельскохозяйственной экономики, из-за гибели несушек закупочные цены на яйца могут подскочить на 110% в I полугодии.

В попытке сдержать рост цен власти Южной Кореи сняли ввозные пошлины на 98,6 тыс. тонн яиц и яичных продуктов на первую половину 2017 года. Сеул намерен импортировать яйца из пяти стран, включая США, Австралию и Испанию.