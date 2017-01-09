Американская юрфирма подаст многомиллиардный иск к банкам ФРГ из-за картельного сговора

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Американская юридическая фирма Hausfeld готовит многомиллиардный иск к финансовым институтам ФРГ по обвинению в картельном сговоре, пишет немецкий еженедельник Bild am Sonntag (BamS).

По данным издания, юристы из США полагают, что сберегательные кассы и крупные банки страны, в частности, Deutsche Bank, в течение многих лет взимали за пользование картами национальной платежной системы Германии (EC-Karten) с компаний фиксированный сбор в размере 0,3% от продаж. Только под давлением со стороны Федерального антимонопольного ведомства ФРГ в 2014 году финансовые учреждения обязались предоставить компаниям возможность самостоятельно договариваться о размере комиссии. В результате размер сборов сократился до 40%.

В 2015 году EC-Karten были оплачены товары на общую сумму около 100 млрд евро, свидетельствуют данные торговой ассоциации.

Представитель Hausfeld в Германии Кристофер Ротер заявил, что его юрфирма представляет интересы сразу "нескольких известных клиентов", включая крупные нефтяные и торговые компании.

Неназванный представитель объединения финансовых институтов Deutsche Kreditwirtschaft в интервью BamS заявил, что иск является "попыткой втянуть отдельные немецкие торговые компании в процесс против банковской системы" страны. По его словам, для подобного иска нет никаких оснований.