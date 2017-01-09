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Рубль умеренно снизился к доллару и евро вслед за нефтью

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно подрастают к рублю на торгах "Московской биржи" вечером в понедельник на фоне наметившегося 9 января снижения нефти.

Курс доллара США составил 60,075 руб./$1 в 19:00 по московскому времени, что на 45,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,3925 руб./EUR1, поднявшись на 62,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 53 копейки, до 61,57 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение курса рубля к доллару и евро 9 января связано с падением нефтяных цен на опасениях, что сокращение производства нефти в странах ОПЕК и государствах-партнерах картеля вызовет скачок добычи сланцевого топлива в США. На этом фоне стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск упала на 2,61% - до $55,61 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 2,63% - до $52,57 за баррель.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на минувшей неделе выросло на 4 единицы - до 529 штук. С конца сентября показатель вырос более чем на 100 единиц. В мире в целом количество работающих нефтегазовых установок в декабре выросло на 94, до рекордных за год 1772 штук. В прошлом году среднее число равнялось 1593 штуки. Добыча в США и ряде других стран может начать расти из-за подъема нефтяных котировок. Раньше цены были слишком низкими, и добыча была нерентабельной на многих месторождениях, включая сланцевые месторождения в США. Штаты могут увеличить добычу на 200 тыс. баррелей в сутки в 2017 году, прогнозирует консалтинговая фирма Energy Aspects.

Теги: нефть, доллар, евро, США
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