Рынок акций открылся снижением ММВБ и РТС на 0,1-0,2%

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен blue chips на фоне просевших мировых фондовых площадок и нефти, индексы ММВБ и РТС за минуту торгов потеряли 0,1-0,2%. К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 2208,96 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1157,83 пункта (-0,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1%.

Доллар подрос до 60,14 рубля (+0,05 рубля). Подешевели акции "Газпрома" (-0,2%), "Магнита" (-1,9%), "Роснефти" (-0,1%), Сбербанка (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Татнефти" (-0,1%).

Негативом для "Магнита" стал отчет за декабрь, в котором ритейлер увеличил выручку всего на 6,9% в годовом выражении (до 108,966 млрд рублей), а за год - на 12,8% (до 1,7 трлн руб.), что ниже его собственного прогноза на уровне 14-16%.

По сравнению с динамикой ноября (+10,24%) рост выручки "Магнита" в декабре замедлился. В IV квартале продажи "Магнита" увеличились на 9%, до 282,465 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Индексы в США завершили торги накануне без единой динамики, Nasdaq Composite обновил исторический рекорд по итогам вторых торгов подряд, но Dow Jones пока не смог достичь психологически важной отметки 20000 пунктов.