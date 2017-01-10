Главные новости
ЭкономикаСостояние российских миллиардеров показало рекордный ростВ миреВВС США пожаловались на российских пилотов в небе над СириейВ России"Коммерсант" узнал о проблемах с поставками ракетных комплексов "Ярс"
Экономика

Рынок акций открылся снижением ММВБ и РТС на 0,1-0,2%

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен blue chips на фоне просевших мировых фондовых площадок и нефти, индексы ММВБ и РТС за минуту торгов потеряли 0,1-0,2%. К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 2208,96 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1157,83 пункта (-0,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1%.

Доллар подрос до 60,14 рубля (+0,05 рубля). Подешевели акции "Газпрома" (-0,2%), "Магнита" (-1,9%), "Роснефти" (-0,1%), Сбербанка (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Татнефти" (-0,1%).

Негативом для "Магнита" стал отчет за декабрь, в котором ритейлер увеличил выручку всего на 6,9% в годовом выражении (до 108,966 млрд рублей), а за год - на 12,8% (до 1,7 трлн руб.), что ниже его собственного прогноза на уровне 14-16%.

По сравнению с динамикой ноября (+10,24%) рост выручки "Магнита" в декабре замедлился. В IV квартале продажи "Магнита" увеличились на 9%, до 282,465 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Индексы в США завершили торги накануне без единой динамики, Nasdaq Composite обновил исторический рекорд по итогам вторых торгов подряд, но Dow Jones пока не смог достичь психологически важной отметки 20000 пунктов.

Теги: ММВБ, РТС
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Yahoo сменит название и гендиректораYahoo сменит название и гендиректора
После завершения продажи основного бизнеса компания изменит название на AltabaПодробнее
Состояние российских миллиардеров показало рекордный ростСостояние российских миллиардеров показало рекордный рост
Их капиталы выросли на $29 миллиардов после избрания Дональда Трампа президентом СШАПодробнее
Минюст подготовил законопроект о лишении должников единственного жильяМинюст подготовил законопроект о лишении должников единственного жилья
Запрет планируется сохранить только для недвижимости, которая не превышает двукратный размер законодательных норм по метражу на человекаПодробнее
Кремль отказался комментировать новую антитабачную концепциюКремль отказался комментировать новую антитабачную концепцию
Ранее СМИ сообщили о предложении Минздрава запретить продажу табака людям, родившимся после 2014 года, даже после достижения ими совершеннолетияПодробнее
"Коммерсант" узнал о планах РФ сократить поставки нефти в Белоруссию"Коммерсант" узнал о планах РФ сократить поставки нефти в Белоруссию
Таким образом Москва продолжает оказывать давление на Минск, чтобы добиться погашения долга за газ; в Белоруссии рассчитывают разрешить ситуацию в I квартале 2017 годаПодробнее
Глава Минэкономразвития пообещал провести "перезагрузку" ведомстваГлава Минэкономразвития пообещал провести "перезагрузку" ведомства
Министерство должно продемонстрировать результаты по ряду задач в очень сжатые срокиПодробнее
"Газпром" поставил новый рекорд с начала года по экспорту газа"Газпром" поставил новый рекорд с начала года по экспорту газа
6 января его экспортная поставка составила 615,5 млн куб. мПодробнее
Доллар за день подрос до 59,48 рубля на фоне легкого снижения цен на нефтьДоллар за день подрос до 59,48 рубля на фоне легкого снижения цен на нефть
К вечеру рубль растерял все дневные достижения и оказался вблизи уровней закрытия предыдущего дняПодробнее
"Газпром" установил новый исторический рекорд экспорта в дальнее зарубежье"Газпром" установил новый исторический рекорд экспорта в дальнее зарубежье
По заявлению компании, 5 января потребителям было поставлено 614,6 млн куб. м газа, еще один пик ожидается 6 январяПодробнее
Рубль укрепился к доллару и евро в пятницу днем благодаря растущей нефтиРубль укрепился к доллару и евро в пятницу днем благодаря растущей нефти
Курс доллара США подешевел на 7 копеек, а евро - на 6 копеекПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 9 января6 фото
09 января
Фотохроника 9 января
Морозы в Европе7 фото
09 января
Морозы в Европе
Лучшие фото недели10 фото
06 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаСостояние российских миллиардеров показало рекордный ростВ миреВВС США пожаловались на российских пилотов в небе над СириейВ России"Коммерсант" узнал о проблемах с поставками ракетных комплексов "Ярс"В миреМинфин США расширил "список Магнитского"
Минкомсвязь оказалось не в курсе наличия у России "кибервойск"
Объявлена дата выхода продолжения "Твин Пикса"
Yahoo сменит название и гендиректора
Россия начала сокращать добычу нефти по ускоренному графику
Экологи раскритиковали приказ Минприроды о заготовке древесины
Доллар и евро выросли к рублю в начале торгов
Бортпроводники British Airways начали двухдневную забастовку
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи