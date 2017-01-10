ЦБ и Минфин потребовали ввести поправки о натуральных выплатах в ОСАГО с 1 марта

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Банк России считает крайне важным скорейшее принятие поправок в закон об ОСАГО, связанных с введением порядка преимущественных выплат в натуральной форме в этом виде страхования, заявил зампред Банка России Владимир Чистюхин на заседании "круглого стола" в Госдуме.

Это заявление стало реакцией на целый ряд предложений депутатов непрофильных комитетов отсрочить рассмотрение таких поправок на год или вводить новации в пилотных регионах РФ. "Нам следует определиться с тем, хотим ли мы повысить доступность ОСАГО. Здесь имеется в виду как возможность приобрести полис ОСАГО без проблем, так и возможность качественного урегулирования убытка при возникновения ДТП", - заявил Чистюхин.

Банк России полагает, что без принятия поправок о введении выплат в натуральной форме в ОСАГО решить проблему повышения доступности этой услуги невозможно.

Комментируя "Интерфаксу" предложение об избирательном введении на территории РФ натурального порядка выплат, Чистюхин заявил: "В этом году мы вынуждены были вводить систему принудительных продаж через "единого агента" на территориях, где потребители сталкивались с затруднениями при приобретении полисов ОСАГО. У нас есть обращения от еще девяти губернаторов с просьбой включить их в систему агента. Если мы начнем эксперимент на всех этих территориях, это уже нельзя будет считать пилотным проектом".

В ходе дискуссии он сказал законодателям, что Банк России не стремится "выйти на чужую поляну, начать регулировать деятельность сервисных центров". Именно поэтому конструкции, предложенные Банком России, регулируют только деятельность страховщиков, в том числе в сфере урегулирования убытков в натуральной форме. Свои отношения страховщик и сервисный центр решают в рамках гражданско-правовых отношений, то есть через заключенный договор.

Чистюхин, подытоживая дискуссию о поправках в закон об ОСАГО, готовящихся ко второму чтению, сказал, что "в них нет никаких революционных подходов, в них предложены эволюционные улучшения". "Если по каким-либо причинам страховщик ОСАГО не сможет выполнить требования, предъявляемые к организации натуральных выплат в ОСАГО, он будет обязан произвести денежную выплату, как это и было прежде. Кроме того, злоупотребления при организации ремонта караются Банком России запретом на выплаты в натуральной форме. Страховщик не захочет этого допустить", - считает он.

Предложения оппонентов, связанные с осторожностью при введении соответствующих поправок, зампред Банка России считает обоснованными. Вместе с тем альтернативные пути решения задачи могут потребовать нескольких лет. Такое время понадобится для принятия закона о борьбе со страховыми мошенничествами или для формирования общенационального реестра сервисных центров, сертифицированных каким-либо государственным органом и уполномоченных проводить ремонт автомобилей по договорам ОСАГО.

В свою очередь руководитель департамента финансовой политики Минфина РФ Сергей Барсуков согласился с необходимостью введения поправок в ОСАГО о натуральных выплатах с 1 марта текущего года. "Самое простое в данной ситуации - ничего не делать. Однако таким подходом мы загоним проблему в тупик. Ее станет решать еще труднее", - полагает представитель Минфина.

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев сообщил на "круглом столе", что "нестраховые выплаты страховщиков ОСАГО по итогам 2016 года могут составить 25 млрд рублей". Годом ранее они оценивались в пределах 18 млрд рублей. По данным Уфимцева, именно эта сумма характеризует убытки страховщиков, связанные с выплатами недобросовестным страховым посредникам, выталкивающим дела о выплатах в суды для формирования собственных дополнительных заработков.

По словам Уфимцева, в частности, по решению одного из судов со счета РСА в безусловном порядке были списаны 18 млн рублей. Судом рассматривалось 90 однотипных дел на сумму 205 тыс. рублей каждое. Уфимцев убежден, что введение натурального возмещения в ОСАГО - мера, вынужденная для страховщиков, но очень выгодная для потребителей.

"В России в настоящее время заключается 4,5 млн договоров добровольного автокаско со средней премией 60 тыс. рублей. Средняя выплата по таким договорам составляет 65 тыс. рублей. Страховщики урегулируют убытки в натуральной форме по договоренности со станциями техобслуживания, и все довольны", - аргументировал свою позицию Уфимцев.