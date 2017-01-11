Дворкович поручил использовать концессию для ж/д узла Восточный-Находка

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поручил министерству транспорта РФ использовать механизм концессии для проекта железнодорожного узла Восточный-Находка, пишет в среду "Коммерсант" со ссылкой на протокол соответствующего совещания 26 декабря 2016 г.

"Сроки реализации не сдвигаются, это 2020 г., но, как отмечается в протоколе, Минтранс и другие ведомства "с учетом оптимизации федерального бюджета в 2016 г. должны внести соответствующие изменения в условия заключенных госконтрактов", - пишет издание.

Проект комплексной реконструкции морского порта Восточный-Находка входит в ФЦП "Развитие транспортной системы России до 2020 г.". Заказчик проекта - "Ространсмодернизация" (РТМ, подведомственна Минтрансу). Конкурс на строительство железнодорожной и портовой инфраструктуры стоимостью около 24 млрд руб. выиграла компания "Стройновация" (входит в группу "Сумма" Зиявудина Магомедова). Источники издания отмечали, что проект, хотя и комплексный, в наибольшей степени учитывает потребности угольного терминала "Суммы" "Север", мощность которого сначала должна составить 7 млн тонн, а к 2025 г. - вырасти до 20 млн тонн.

Но, по данным источников "Коммерсанта", строительство железнодорожных подходов идет с осложнениями. Так, РТМ трижды подавала в суд на "Стройновацию". В частности, заказчик требует неустойку 764,5 млн руб. по государственному контракту на выполнение строительных работ с разработкой рабочей документации по ж/д инфраструктуре. Также зарегистрированы иски на взыскание неустойки 1,6 млрд и 838,1 млн руб. Связаться с представителями "Стройновации" изданию во вторник не удалось, в "Сумме" от комментариев отказались.

От изменения конфигурации проекта выиграет конкурирующее с "Суммой" АО "Порт Восточный" (входит в "Управляющую портовую компанию", подконтрольную "Кузбассразрезуглю" Искандера Махмудова), отмечает газета. В 2016 г. порт перевалил 23,5 млн тонн угля, в 2017 г. планируется нарастить мощности до 29 млн тонн, а к 2019 г. - выйти на 39 млн тонн. По итогам совещания Дворкович поручил президенту ОАО "Российские железные дороги" Олегу Белозерову и Совету потребителей РЖД внести изменения в генеральную схему развития узла, в частности, увеличить его пропускную способность в 2019 г. на 20 млн тонн.

Источник издания, близкий к одной из угольных компаний, называет решение "очень своевременным". В ж/д монополии "Коммерсанту" сообщили, что представители компании присутствовали на совещании, но комментировать итоги не стали.