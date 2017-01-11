Рынок акций РФ открылся снижением ММВБ и РТС на 0,4-0,7%

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен blue chips на фоне упавшей накануне нефти, индексы ММВБ и РТС за минуту торгов потеряли 0,4-0,7%; растут на 6% акции "Мечела" .

К 10:01 по московскому времени индекс ММВБ составил 2228,27 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1166,7 пункта (-0,7%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1%.

Доллар стоит 60,16 рубля (-0,01 рубля).

В лидерах снижения выступают акции ВТБ (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Магнита" (-0,6%), "Роснефти" (-0,6%), Сбербанка (-0,6%), "Татнефти" (-0,7%). Выросли акции "Мечела" (+6,1% и +4,5% "префы"), "Россетей" (+0,3%), "РусАла" (+0,6%), "РусГидро" (+0,1%).

Индексы США

В США индексы накануне не показали единой динамики, рост акций банков компенсировал негативный эффект от падения цен на нефть. Индекс Nasdaq Composite вырос и завершил на рекордной отметке четвертую сессию подряд, чего не наблюдалось с 1999 года.

Участники рынка отреагировали на хорошие статданные из США. Индекс оптимизма в малом бизнесе США вырос в декабре рекордными темпами с 1980 года - до максимальных с конца 2004 года 105,8 пункта, свидетельствуют данные Национальной федерации независимого бизнеса (National Federation of Independent Business, NFIB).

Кроме того, инвесторы ожидают пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится в среду и станет для него первой с июля. Трамп может подробнее рассказать о мерах, которые он планирует реализовать после вступления в должность 20 января.

В среду в Азии отмечается смешанная динамика (подросла Япония, просел Китай) на фоне статданных из США и Австралии, а также на подъеме цен на металлы (рост цен на медь подогревает акции горнодобывающих компаний).

Число открытых вакансий в Австралии в сентябре-ноябре 2016 года выросло на 2,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, до 182 тыс.

Фактор нефти

Нефть после двух дней падения умеренно растет утром в среду на новостях о начавшемся сокращении поставок сырья странами ОПЕК, однако остается под давлением из-за сомнений участников рынка в скором восстановлении баланса спроса и предложения сырья.

Ирак сократил производство на 160 тыс. в день и намерен придерживаться своих обязательств перед партнерами по ОПЕК. Как пишут СМИ, азиатские покупатели уже получают от Саудовской Аравии информацию о планируемых небольших сокращениях поставок нефти.

В то же время слишком много новостей свидетельствуют в последние дни о сохраняющемся избытке предложения сырья. Запасы нефти в США, по прогнозам, по итогам прошлой недели вновь продемонстрируют рост. Официальная статистика выйдет в среду, а данные отраслевого American Petroleum Institute во вторник показали рост резервов на 1,5 млн баррелей на предыдущей неделе.