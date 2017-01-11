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В начале торгов среды рубль проявил стабильность к бивалютной корзине

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на Московской бирже в начале торгов среды не превышают 1 копейки; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках после двух дней активного падения.

Первые сделки по доллару США прошли на Московской бирже в диапазоне 60,14-60,28 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,175 руб./$1 (+0,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 63,53 руб./EUR1 (+1 копейка), стоимость бивалютной корзины прибавила чуть менее 1 копейки по отношению к уровню закрытия вторника, составив 61,685 рубля.

Доллар при этом оказался на 22,17 копейки выше уровня действующего официального курса, а евро на 1,45 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшие изменения курса рубля к доллару и евро в начале торгов 11 января связаны с наметившейся в среду утром стабилизацией ситуации на мировых нефтяных площадках после двух дней падения. Цены на нефть слабо растут в среду на новостях о начавшемся сокращении поставок сырья странами ОПЕК, однако остаются под давлением из-за сомнений участников рынка в скором восстановлении баланса спроса и предложения сырья. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 по Москве поднялась на 0,22%, до $53,76 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи выросла на 0,33% - до $50,99 за баррель.

Теги: Московская биржа
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