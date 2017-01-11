Российские авиакомпании в 2016 году перевезли более 88 млн пассажиров

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В минувшем году российскими авиакомпаниями перевезены более 88 млн пассажиров, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

Ведомство отмечает, что оказался не столь значительным, несмотря на то что были закрыты Египет, Турция, Украина, благодаря росту внутреннего потока, который в 2016 году составил рекордные 55 млн человек, увеличившись на 6%,

"Лидерами стали не только Сочи, но и другие аэропорты Северного Кавказа и Черноморского побережья, в частности, Анапа прибавила 20%, Казань - 30%, Калининградская область - в Калининград прилетело почти. 20% пассажиров и туристов больше, что конечно отрадно", - отметил глава Минтранса.

По его словам, туризм растет по всей стране, в том числе на Урале и в Сибири.

В 2015 году российские авиакомпании перевезли 98,8 млн человек.

Рост перевозок на новогодних праздниках

Соколов добавил, что Минтранс отметил рост как авиационных, так и железнодорожных перевозок в новогодние и рождественские праздники. По данным ведомства, наибольшей популярностью пользуются маршруты внутри страны.

"По сложившейся традиции, наибольшей популярностью пользуется авиационный транспорт. И в этом году крупнейшие российские аэропорты в новогодние праздники обслужили на 20% больше пассажиров, чем в предыдущий период, около 4 млн человек", - заявил Соколов.

При этом московские аэропорты обслужили чуть менее 3 млн человек (в прошлый период - 2,5 млн человек), сильно прибавили Сочи и Симферополь. Абсолютным лидером стал аэропорт Санкт-Петербурга, в котором прирост в новогодние праздники составил 30% по отношению к прошлому году.

"Что касается железнодорожного транспорта, здесь мы тоже наблюдаем небольшой рост и в новогодние праздники, и в целом по году, особенно в дальнем сообщении, в пределах 5%. И таким образом нам удалось преломить негативную тенденцию снижения последних нескольких лет", - доложил президенту глава транспортного ведомства.

Соколов также отметил результаты работы Керченской паромной переправы, которая по итогам прошлого года прибавила порядка 30%, перевезя более 6 млн пассажиров.