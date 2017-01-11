Главные новости
В РоссииВ Кремле назвали вымыслом сообщения о компромате на ТрампаВ РоссииСуд арестовал принадлежащие Улюкаеву деньги и монеты из драгоценных металловВ миреСавченко обнародовала скорректированные списки осужденных на Украине россиян
Экономика

Российские авиакомпании в 2016 году перевезли более 88 млн пассажиров

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В минувшем году российскими авиакомпаниями перевезены более 88 млн пассажиров, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

Ведомство отмечает, что оказался не столь значительным, несмотря на то что были закрыты Египет, Турция, Украина, благодаря росту внутреннего потока, который в 2016 году составил рекордные 55 млн человек, увеличившись на 6%,

"Лидерами стали не только Сочи, но и другие аэропорты Северного Кавказа и Черноморского побережья, в частности, Анапа прибавила 20%, Казань - 30%, Калининградская область - в Калининград прилетело почти. 20% пассажиров и туристов больше, что конечно отрадно", - отметил глава Минтранса.

По его словам, туризм растет по всей стране, в том числе на Урале и в Сибири.

В 2015 году российские авиакомпании перевезли 98,8 млн человек.

Рост перевозок на новогодних праздниках

Соколов добавил, что Минтранс отметил рост как авиационных, так и железнодорожных перевозок в новогодние и рождественские праздники. По данным ведомства, наибольшей популярностью пользуются маршруты внутри страны.

"По сложившейся традиции, наибольшей популярностью пользуется авиационный транспорт. И в этом году крупнейшие российские аэропорты в новогодние праздники обслужили на 20% больше пассажиров, чем в предыдущий период, около 4 млн человек", - заявил Соколов.

При этом московские аэропорты обслужили чуть менее 3 млн человек (в прошлый период - 2,5 млн человек), сильно прибавили Сочи и Симферополь. Абсолютным лидером стал аэропорт Санкт-Петербурга, в котором прирост в новогодние праздники составил 30% по отношению к прошлому году.

"Что касается железнодорожного транспорта, здесь мы тоже наблюдаем небольшой рост и в новогодние праздники, и в целом по году, особенно в дальнем сообщении, в пределах 5%. И таким образом нам удалось преломить негативную тенденцию снижения последних нескольких лет", - доложил президенту глава транспортного ведомства.

Соколов также отметил результаты работы Керченской паромной переправы, которая по итогам прошлого года прибавила порядка 30%, перевезя более 6 млн пассажиров.

Теги: Максим Соколов
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Грузия и "Газпром" договорились об условиях транзита газа в АрмениюГрузия и "Газпром" договорились об условиях транзита газа в Армению
Новые условия предусматривают переход на денежную оплату стоимости транзитаПодробнее
В России в 2016 году открыли 40 нефтегазовых месторожденийВ России в 2016 году открыли 40 нефтегазовых месторождений
По предварительным данным, прирост запасов жидких углеводородов должен составить 575 млн тПодробнее
"Нафтогаз" заявил о сокращении отбора газа из ПХГ по сравнению с прошлым годом"Нафтогаз" заявил о сокращении отбора газа из ПХГ по сравнению с прошлым годом
В пресс-службе компании заявили, что считают сформированные в подземных хранилищах запасы газа достаточными для прохождения отопительного сезонаПодробнее
Резервный фонд сократился в декабре 2016 года в два разаРезервный фонд сократился в декабре 2016 года в два раза
Объем фонда на 1 декабря составлял 2,032 трлн рублей, на 1 января - 972,13 млрд рублейПодробнее
Песков прокомментировал предложение об изъятии у должников единственного жильяПесков прокомментировал предложение об изъятии у должников единственного жилья
По словам пресс-секретаря президента, в Кремле пока нет определенной позиции в отношении идеи МинюстаПодробнее
Yahoo сменит название и гендиректораYahoo сменит название и гендиректора
После завершения продажи основного бизнеса компания изменит название на AltabaПодробнее
Состояние российских миллиардеров показало рекордный ростСостояние российских миллиардеров показало рекордный рост
Их капиталы выросли на $29 миллиардов после избрания Дональда Трампа президентом СШАПодробнее
Минюст подготовил законопроект о лишении должников единственного жильяМинюст подготовил законопроект о лишении должников единственного жилья
Запрет планируется сохранить только для недвижимости, которая не превышает двукратный размер законодательных норм по метражу на человекаПодробнее
Кремль отказался комментировать новую антитабачную концепциюКремль отказался комментировать новую антитабачную концепцию
Ранее СМИ сообщили о предложении Минздрава запретить продажу табака людям, родившимся после 2014 года, даже после достижения ими совершеннолетияПодробнее
"Коммерсант" узнал о планах РФ сократить поставки нефти в Белоруссию"Коммерсант" узнал о планах РФ сократить поставки нефти в Белоруссию
Таким образом Москва продолжает оказывать давление на Минск, чтобы добиться погашения долга за газ; в Белоруссии рассчитывают разрешить ситуацию в I квартале 2017 годаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Прощальная речь Обамы7 фото
11 января
Прощальная речь Обамы
Фотохроника 10 января6 фото
10 января
Фотохроника 10 января
Международный автосалон в Детройте14 фото
10 января
Международный автосалон в Детройте
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Кремле назвали вымыслом сообщения о компромате на ТрампаВ РоссииСуд арестовал принадлежащие Улюкаеву деньги и монеты из драгоценных металловВ миреСавченко обнародовала скорректированные списки осужденных на Украине россиянЭкономикаВ России в 2016 году открыли 40 нефтегазовых месторождений
Трамп заявил об отсутствии попыток России повлиять на него
Приближенный Трампа назвал оскорбительной чушью публикации о российском компромате
В офисе грузинской партии начался обыск после новогоднего посева конопли
В России стали меньше болеть гриппом
Иркутский полицейский стал фигурантом дела о массовом отравлении метанолом
Более 80% всего парка Sukhoi Superjet 100 осталось в эксплуатации
Нефть Brent подорожала до $54 за баррель
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи