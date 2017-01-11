Рынок акций РФ к вечеру усилил снижение из-за опасений новых санкций США

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций к вечеру в среду ушел в минус из-за опасений, что США введут новые экономические санкции против России, игроки ждут выступления избранного президента США Дональда Трампа и статистики Минэнерго США о запасах сырья.

К 16:40 МСК индекс ММВБ составил 2214,61 пункта (-1%), индекс РТС - 1156,07 пункта (-1,6%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4,9%.

Доллар вырос до 60,34 рубля (+0,18 рубля).

В лидерах снижения выступают акции "Магнита" (-4,9%, до 10,018 тыс. рублей - минимума с середины ноября 2016 г.), второй день подряд дешевеющие после выхода слабого отчета за прошлый год; бумаги "НОВАТЭКа" (-2,8%), "Роснефти" (-2,5%), Сбербанка (-1,6%), "Татнефти" (-1,4%).

Выросли бумаги "Мосбиржи" (+3,1%, до 134 рублей - нового исторического максимума), "Мечела" (+5,6% и +4,1% "префы"), "Мобильных телесистем" (+0,4%), "РусАла" (+0,6%), "РусГидро" (+1,1%).

Спрос на бумаги "Мосбиржи" подогревается впечатляющей динамикой показателей работы площадки в прошедшем году: совокупный объем торгов на бирже вырос за год на 24,1% и достиг 850,4 трлн рублей.

Американские СМИ сообщили о подготовке группой сенаторов законопроекта о новых санкциях в отношении России, которые касаются финансового и энергетического секторов российской экономики.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предлагаемые новые антироссийские санкции могут обернуться потерями для глобальной экономики, в частности, энергорынка, однако российский энергетический сектор найдет способы компенсировать возможный ущерб.

В среду в Азии отмечалась смешанная динамика (подросла Япония, просел Китай) на фоне статданных из США и Австралии, а также на подъеме цен на металлы (рост цен на медь подогревает акции горнодобывающих компаний). Число открытых вакансий в Австралии в сентябре-ноябре 2016 года выросло на 2,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, до 182 тыс.

Следом умеренно растет Европа (FTSE, S&P 350, DAX подросли на 0,2-0,3%), и вновь дорожает нефть после двухдневного падения.

Инвесторы ожидают пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится в среду и станет для него первой с ноября. Д.Трамп может подробнее рассказать о мерах, которые он планирует реализовать после вступления в должность 20 января.

Ирак сократил производство нефти на 160 тыс. баррелей в сутки и намерен придерживаться своих обязательств перед партнерами по ОПЕК. Как пишут СМИ, азиатские покупатели уже получают от Саудовской Аравии информацию о планируемых небольших сокращениях поставок нефти.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 16:40 МСК в среду составила $54,1 за баррель (+0,9%), февральская цена WTI - $51,14 за баррель (+0,6%).

Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Игорь Арнаутов, индексы акций в среду снижаются на бумагах нефтегазового сектора. Вышедшая новость о готовящемся законопроекте в США, который ограничит инвестиции в российское производство нефти и газа суммой $20 млн, а также запретит продажу услуг и технологий более чем на $5 млн, оказывает давление на акции нефтегазовых компаний.

В Европе оптимизм игроков поддержала статистика о росте объемов промышленного производства Великобритании за ноябрь на 2,2%. Вечером выйдут данные по запасам нефти от Минэнерго США, которые могут поддержать восстановление нефтяных котировок, а также российский рынок акций.

По мнению начальника аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Сергея Суверова, на первый план вновь вышла геополитика - инвесторы ожидают первой пресс-конференции Трампа после его избрания президентом США. Интерес подогревается сообщениями СМИ о возможных новых антироссийских санкциях США, предлагаемых конгрессменами, которые могут быть чувствительными для оборонного, нефтегазового и финансового секторов российской экономики и которые будут иметь статус закона, что снизит свободу маневра для Д.Трампа. С учетом русофобских настроений у значительной части американского истеблишмента надежды на перезагрузку отношений США и России могут оказаться преждевременными.

При этом ситуация на российском фондовом рынке пока относительно стабильная. Одними из лидеров роста стали акции "Фосагро" (+4,5%) на фоне наметившегося сезонного оживления рынка удобрений. Кроме того, в 2016 году компания завершила два крупных инвестиционных проекта, и в 2017 году у "Фосагро" может быть больше финансовых ресурсов на выплату дивидендов.

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, бумаги угольщиков ("Мечел" , "Распадская" ) реагируют ростом на повышение спроса в связи с холодами, акции "Мосбиржи" позитивно отреагировали на рост объемов торгов в декабре на 18,5%. Акции "Магнита" остаются главным разочарованием рынка после публикации слабой отчетности, показавшей рост выручки в декабре всего на 6,9%.

Всемирный банк улучшил прогноз роста российской экономики в 2017 году до 1,5% с прежней оценки 1,4%, однако агентство Moody's снизило свои ожидания до 1,0% с сентябрьской оценки 1,5%.

Нефть пытается расти на новостях из Саудовской Аравии, которая предупредила азиатских клиентов о снижении объемов экспорта в феврале. Однако данные по танкерным перевозкам указывают на то, что в январе азиатские и европейские трейдеры направили рекордные 22 млн баррелей нефти из Азербайджана и Северного моря. Минэнерго США также ожидает роста суточной добычи внутри страны на 110 тыс. баррелей (до 9,0 млн б/с) в текущем году, а в 2018 году прирост составит еще 300 тыс. б/с. И естественно, не добавляет оптимизма план отгрузки из Ирака, который предусматривает суточные поставки до 3,641 млн баррелей в феврале.

Главными событиями на вечер станут данные Минэнерго США по запасам нефти (18:30 МСК) и пресс-конференция избранного президента США Д.Трампа (21:00 МСК). Однако надежды начали постепенно истощаться, поскольку большинство в Конгрессе настроено недружелюбно к РФ, а новый госсекретарь хоть и обещает налаживание контакта, но не отказывается от риторики в стиле "наказать" и "указать". Соответственно, можно ожидать повышенной волатильности на вечерней сессии и непредсказуемый результат при открытии следующего дня.

По мнению руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова, наблюдаемый в среду отскок нефти вверх вовсе не означает, что сырье вернулось к росту. Наоборот, есть предпосылки для ее последующего снижения. Из новостей нефтяного рынка можно выделить отчет Американского института нефти, согласно которому запасы сырья за неделю выросли на 1,5 млн баррелей, как и объем бензина и дистиллятов.

Кроме того, рынок недоволен исполнением договоренностей по сокращению объемов добычи нефти. По предварительным оценкам, Саудовская Аравия незначительно снизила объемы добычи, а официальная информация о том, на сколько снизили объемы добычи другие страны, отсутствует. К тому же Ирак, второй по величине производитель сырья и участник ОПЕК, планирует увеличить экспорт нефти из своего южного порта Басра до рекордно высокого уровня. В общем, позитива по нефти пока не предвидится, что будет оказывать давление на рубль в ближайшее время.

Главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев также полагает, что ключевым событием дня для рынков станет пресс-конференция Д.Трампа. Учитывая, что круг затронутых вопросов может оказаться широчайшим, любые высказывания избранного президента США по поводу реализации экономической составляющей своей предвыборной программы и сотрудничеству США с другими странами способны оказать сильное влияние на настроения инвесторов. Базовыми при этом должны оставаться ожидания ускорения темпов роста американской (и глобальной) экономики за счет фискальных методов стимулирования и основанные на этом перспективы более высоких процентных ставок ФРС и сильного доллара. Вероятное ускорение темпов роста мировой экономики оказывает поддержку рынку промышленных металлов. Акции российских металлургов в условиях роста цен на производимую продукцию и ослабляющегося вслед за нефтью курсом рубля способны чувствовать себя лучше других секторов. Для "Норникеля" позитивом также является рост цен на металлы: рост цен на медь с начала года приближается к 5%, никеля - более 6%, платины - 8%, палладия - 12%.

Слабые операционные результаты "Магнита" за 2016 год (нереализованный прогноз по выручке и открытию магазинов) стали разочарованием для инвесторов, веривших в способность компании добиваться поставленных целей. Для растущей истории, каковой является "Магнит" , это удар вдвойне. Выход инвесторов из бумаг ритейлера в таких условиях понятен (объемы торгов на одном уровне с "Газпромом" второй день подряд говорят сами за себя). Рассуждая об отношении инвесторов к акциям "Магнита", также не стоит забывать про соперничество этих акций с бумагами "НОВАТЭКа" за позицию N4 в индексе MSCI Russia 10/40, обеспечивающую "удвоенный" вес акций лидера в индексе. Отставание акций "Магнита" в динамике от бумаг "НОВАТЭКа" в свете последних новостей несет реальную угрозу потери 4-го места и, как следствие, вынужденных продаж акций ритейлера индексными фондами уже в феврале, считает Клещев.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду в снижении лидируют акции АО "Таганрогский комбайновый завод" (-11,1%), "Трансаэро" (-2,3%), "Нижнекамскнефтехима" (-1,9%), ГДР ROS AGRO (-2%).

Подорожали бумаги "Протека" (+9,7%), "Распадской" (+5,5%), "Лензолота" (+5%), "ФосАгро" (+4,5%), "префы" "АвтоВАЗа" (+3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 16:40 МСК составил 25,89 млрд рублей (из них 6,728 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 2,67 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").