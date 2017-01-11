"Почту России" покинули три топ-менеджера

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - ФГУП "Почта России" в среду сообщило о кадровых перестановках в топ-менеджменте. Свои посты покинули три заместителя гендиректора предприятия Дмитрия Страшнова - Родион Шишков (заместитель по развитию государственных услуг и новых продуктов), Татьяна Рябова (заместитель по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям) и Сергей Тимошин (заместитель по операционному управлению). Все они решили покинуть компанию по собственному желанию.

Управлять персоналом и внутренними коммуникациями "Почты" вместо Рябовой будет Лобанова, которая ранее занимала руководящие должности в сфере управления персоналом в ритейлере "Дикси", ОТП Банке , ДжиИ Мани Банке и General Electric International. О том, кто займет посты Шишкова и Тимошина, компания пока не сообщает.

"Почта" также сообщила, что заместитель гендиректора по посылочному бизнесу и экспресс доставке Сергей Малышев будет совмещать эту должность с постом директора макрорегиона "Москва". Бывший глава макрорегиона "Москва" Алексей Корякин станет советником Малышева. Последний будет развивать сеть почтовых отделений в столичном регионе, масштабировать новые форматы обслуживания и бороться с очередями, а также совершенствовать логистику и качество оказания услуг в Москве и Московской области.

"Почта России" - федеральный почтовый оператор, имеет порядка 42 тыс. отделений.