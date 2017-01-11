Рынок акций РФ в среду просел на опасениях новых санкций США

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций к в среду просел из-за опасений, что США введут новые экономические санкции против России, игроки ожидали выступления избранного президента США Дональда Трампа; лидировали в откате бумаги "Магнита" из-за слабого отчета, но вырос "Мечел" и обновили максимумы акции "Мосбиржи".

По итогам торгов индекс ММВБ составил 2218,61 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1155,5 пункта (-1,7%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 5,1%.

Доллар вырос до 60,48 рубля (+0,31 рубля).

В лидерах снижения выступили акции "Магнита" (-5,1%, до 10,0 тыс. рублей - минимума с середины ноября 2016 г.), второй день подряд дешевеющие после выхода слабого отчета за прошлый год; бумаги "НОВАТЭКа" (-2,4%), "Роснефти" (-1,7%), Сбербанка (-1,5%), ВТБ (-1,5%).

Выросли бумаги "Мосбиржи" (+3,7%, до 134,77 рубля - нового исторического максимума), "Мечела" (+5,9% и +4% "префы"), "Мобильных телесистем" (+0,6%), "РусАла" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "Татнефти" (+0,6%).

Спрос на бумаги "Мосбиржи" подогревается впечатляющей динамикой показателей работы площадки в прошедшем году: совокупный объем торгов на бирже вырос за год на 24,1% и достиг 850,4 трлн рублей.

По данным биржи, акции "Мечела" по итогам квартального пересмотра вошли с 10 января в состав базы расчета индекса ММВБ-10 взамен бумаг "Магнита".

Американские СМИ сообщили о подготовке группой сенаторов законопроекта о новых санкциях в отношении России, которые касаются финансового и энергетического секторов российской экономики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предлагаемые санкции могут обернуться потерями для глобальной экономики, в частности, энергорынка, однако российский энергетический сектор найдет способы компенсировать возможный ущерб.

В среду подросла фондовая Европа (FTSE, S&P 350, DAX прибавили 0,5-0,8%), плюсует Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,2%) и вновь дорожает нефть после двухдневного падения.

Инвесторы ожидают первой пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится в среду. Трамп может подробнее рассказать о мерах, которые он планирует реализовать после вступления в должность 20 января.

Нефть выросла на новостях о сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Ирак сократил производство нефти на 160 тыс. баррелей в сутки (б/с) и намерен придерживаться своих обязательств перед партнерами по ОПЕК. Как пишут СМИ, азиатские покупатели уже получают от Саудовской Аравии информацию о планируемых небольших сокращениях поставок нефти.

Вышедшая в среду статистика Минэнерго США оказала локальное давление на рынок нефти (рост запасов нефти, бензина и дистиллятов существенно превысили прогнозы: например, рост резервов нефти почти втрое превысил ожидания), однако котировки быстро отыграли потери и продолжили рост.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 по московскому времени в среду составила $54,74 за баррель (+2,1%), февральская цена WTI - $51,72 за баррель (+1,8%).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду в снижении лидировали акции АО "Таганрогский комбайновый завод" (-11,1%), "АЛРОСА" (-5,5%), "Трансаэро" (-3,1%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (-3,1%), "Мосэнерго" (-2,2%), ГДР ROS AGRO (-2%).

Подорожали бумаги ПАО "Городские инновационные технологии" (+17,7%), "Протека" (+9,2%), "Распадской" (+6,6%), банка "Санкт-Петербург" (+6%), "ФосАгро" (+5%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 36,462 млрд рублей (из них 9,013 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 3,267 млрд рублей - на бумаги "Магнита").