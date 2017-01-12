Главные новости
В миреСМИ узнали имя автора доклада о "российском компромате" на ТрампаВ миреСенат США запустил процесс отмены ObamacareСпортОвечкин преодолел отметку в 1000 очков в НХЛ
Экономика

Доллар слегка снизился к рублю в начале торгов четверга

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Доллар США слегка снизился, евро немного подрос на Московской бирже в начале торгов четверга; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне стабильных мировых цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли на Московской бирже в диапазоне 59,50-59,74 рубля, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,5625 рубля (-18,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 63,285 рубля (+15 копеек), стоимость бивалютной корзины снизилась всего на 3,4 копейки по отношению к уровню закрытия среды, составив 61,24 рубля.

Доллар при этом оказался на 59,89 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 23,34 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакса", небольшие изменения валютного курса рубля к доллару и евро в начале торгов 12 января связаны со стабильной ситуацией на мировых нефтяных площадках. Цены на нефть стабильны в четверг утром, удерживая отвоеванные в среду позиции, на фоне разнонаправленных сигналов о балансе спроса и предложения сырья, а также общей смешанной динамики на мировых рынках после пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 по Москве выросла на 0,3%, до $55,27 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи прибавила 0,1% - до $52,3 за баррель.

Участники рынка все последние дни оценивают противоречивые тенденции, влияющие на спрос и предложение на мировом рынке нефти. Хотя общий уровень запасов нефти в США, согласно опубликованным в среду данным Минэнерго, вырос больше, чем ожидалось - более чем на 4 млн баррелей - американские НПЗ ежедневно перерабатывали на прошлой неделе рекордные за все время наблюдений объемы сырья. Уровень запасов в биржевом хранилище в Кушинге снизился на 579 тыс. баррелей. Таким образом, спрос на топливо находится на высоком уровне, что позитивно для рынка. На этом фоне в среду нефтяные цены выросли на 2,7-2,8%.

Теги: евро, доллар, Московская биржа
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Число работающих за границей высококвалифицированных россиян превысило 1,5 млнЧисло работающих за границей высококвалифицированных россиян превысило 1,5 млн
Вице-премьер Ольга Голодец признала такую тенденцию опаснойПодробнее
Кондитерская компания Ferrero выступила в защиту пальмового маслаКондитерская компания Ferrero выступила в защиту пальмового масла
Итальянский производитель заявил, что используемый им ингредиент безопасен, а без него ореховая паста Nutella уже не будет такой вкуснойПодробнее
Более 80% всего парка Sukhoi Superjet 100 осталось в эксплуатацииБолее 80% всего парка Sukhoi Superjet 100 осталось в эксплуатации
В ремонте в настоящее время находятся 16 самолетов из 87Подробнее
Грузия и "Газпром" договорились об условиях транзита газа в АрмениюГрузия и "Газпром" договорились об условиях транзита газа в Армению
Новые условия предусматривают переход на денежную оплату стоимости транзитаПодробнее
В России в 2016 году открыли 40 нефтегазовых месторожденийВ России в 2016 году открыли 40 нефтегазовых месторождений
По предварительным данным, прирост запасов жидких углеводородов должен составить 575 млн тПодробнее
"Нафтогаз" заявил о сокращении отбора газа из ПХГ по сравнению с прошлым годом"Нафтогаз" заявил о сокращении отбора газа из ПХГ по сравнению с прошлым годом
В пресс-службе компании заявили, что считают сформированные в подземных хранилищах запасы газа достаточными для прохождения отопительного сезонаПодробнее
Резервный фонд сократился в декабре 2016 года в два разаРезервный фонд сократился в декабре 2016 года в два раза
Объем фонда на 1 декабря составлял 2,032 трлн рублей, на 1 января - 972,13 млрд рублейПодробнее
Песков прокомментировал предложение об изъятии у должников единственного жильяПесков прокомментировал предложение об изъятии у должников единственного жилья
По словам пресс-секретаря президента, в Кремле пока нет определенной позиции в отношении идеи МинюстаПодробнее
Yahoo сменит название и гендиректораYahoo сменит название и гендиректора
После завершения продажи основного бизнеса компания изменит название на AltabaПодробнее
Состояние российских миллиардеров показало рекордный ростСостояние российских миллиардеров показало рекордный рост
Их капиталы выросли на $29 миллиардов после избрания Дональда Трампа президентом СШАПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 11 января6 фото
11 января
Фотохроника 11 января
Прощальная речь Обамы7 фото
11 января
Прощальная речь Обамы
Лучшие фото недели10 фото
06 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСМИ узнали имя автора доклада о "российском компромате" на ТрампаВ миреСенат США запустил процесс отмены ObamacareСпортОвечкин преодолел отметку в 1000 очков в НХЛВ РоссииЭксперты исключили взрыв или поражение ракетой Ту-154 под Сочи
Убийцу российского посла похоронят на безымянном кладбище в Турции
Володин заявил о необходимости сохранить двусторонние контакты РФ с ПАСЕ
"КиноПоиск" подготовил обзор российского кино в XXI веке
Сенат США запустил процесс отмены Obamacare
Новую партию билетов на выставку пинакотеки Ватикана продадут по номеркам
Число работающих за границей высококвалифицированных россиян превысило 1,5 млн
В Новосибирске поставили оперу по заказу епархии
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи