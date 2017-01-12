Доллар слегка снизился к рублю в начале торгов четверга

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Доллар США слегка снизился, евро немного подрос на Московской бирже в начале торгов четверга; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне стабильных мировых цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли на Московской бирже в диапазоне 59,50-59,74 рубля, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,5625 рубля (-18,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 63,285 рубля (+15 копеек), стоимость бивалютной корзины снизилась всего на 3,4 копейки по отношению к уровню закрытия среды, составив 61,24 рубля.

Доллар при этом оказался на 59,89 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 23,34 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакса", небольшие изменения валютного курса рубля к доллару и евро в начале торгов 12 января связаны со стабильной ситуацией на мировых нефтяных площадках. Цены на нефть стабильны в четверг утром, удерживая отвоеванные в среду позиции, на фоне разнонаправленных сигналов о балансе спроса и предложения сырья, а также общей смешанной динамики на мировых рынках после пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 по Москве выросла на 0,3%, до $55,27 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи прибавила 0,1% - до $52,3 за баррель.

Участники рынка все последние дни оценивают противоречивые тенденции, влияющие на спрос и предложение на мировом рынке нефти. Хотя общий уровень запасов нефти в США, согласно опубликованным в среду данным Минэнерго, вырос больше, чем ожидалось - более чем на 4 млн баррелей - американские НПЗ ежедневно перерабатывали на прошлой неделе рекордные за все время наблюдений объемы сырья. Уровень запасов в биржевом хранилище в Кушинге снизился на 579 тыс. баррелей. Таким образом, спрос на топливо находится на высоком уровне, что позитивно для рынка. На этом фоне в среду нефтяные цены выросли на 2,7-2,8%.