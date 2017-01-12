Российский рынок акций открылся ростом ММВБ и РТС на 0,2-1,5%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом вслед за индексами в США и нефтью, а также на оптимизме в отношении возможного улучшения отношений между Россией и США; индексы ММВБ и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-1,5%.

К 10:01 индекс ММВБ составил 2224,1 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1172,67 пункта (+1,5%); динамика рублевых цен основных "фишек" на Московской бирже разнополярная в пределах 1% из-за укрепления рубля.

Доллар подешевел до 59,54 рубля (-0,21 рубля).

В лидерах роста выступают акции "Мечела" (+0,6%), Сбербанка (+0,8%), "префы" "Татнефти" (+2,1%). Просели акции "Магнита" (-0,1%), "Норникеля" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Россетей" (-0,1%).

В США индексы накануне выросли после первой с июля пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа; Nasdaq Composite обновил исторический максимум пятую сессию подряд, Dow Jones и S&P 500 снова приблизились к рекордным отметкам.

На пресс-конференции Трамп не добавил никаких подробностей к планам налоговой реформы и увеличения расходов на инфраструктуру. Вместо формулирования ясной экономической и политической платформы будущий президент подверг жесткой критике разведслужбы США, СМИ и фармацевтические компании, пишет The New York Times.