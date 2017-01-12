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Экономика

Metro призвала ослабить регулирование торговли в России

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Ритейлер Metro призывает к либерализации и дерегулированию российского рынка ритейла в условиях кризиса.

"В условиях, когда страна испытывает экономические потрясения, я думаю, что стоило бы все-таки подумать о том, чтобы создать больше предсказуемости, больше стабильности, и, может быть, делать упор не столько на большем регулировании рынка, сколько подумать о моделях дерегулирования, либерализации и внедрении механизмов саморегулирования, которые больше бы отвечали потребностям рынка и давали бы возможность находить оптимизированные решения для бизнеса в этой сложной экономической ситуации", - заявил глава московского представительства Metro Алексей Григорьев на Гайдаровском форуме в четверг.

"Мы сейчас ощущаем на рынке определенные трудности, это понятно, потому что общая ситуация достаточно противоречивая, если мы берем потребительский сектор. С одной стороны, мы видим увеличение сельскохозяйственного производства, производства продуктов питания, с другой стороны, мы видим снижение потребительского спроса. В этой ситуации все участники потребительского рынка переживают серьезные сложности и должны выживать", - заявил он.

По его словам, предновогодние продажи в декабре подтвердили изменения в поведении российских потребителей. "Мы видим совершенно четко, что сейчас меняется потребительское поведение, и как раз новогодние продажи 2016 года это показывают. Люди хотят иметь качество, люди хотят иметь прослеживаемость продукции, широкий ассортимент, но при этом платить разумные деньги в пределах того бюджета которым они располагают", - отметил Григорьев.

В этой ситуации важно, чтобы на рынке были созданы условия для бизнеса, "которые помогали бы ему выживать и не только выживать, но и развиваться", подчеркнул он.

"То, что хотелось бы еще от власти видеть - это большая предсказуемость в решениях, я здесь говорю о высоком регулятивном уровне. Мы в прошлом году испытали изменения в законе о торговле, которые серьезно повлияли и заставили нас перестраивать всю бизнес-модель взаимоотношений между поставщиками и торговлей", - добавил глава московского представительства Metro.

Поправки в закон о торговле, принятые летом прошлого года, ограничили совокупный размер выплат, которые ритейлеры могут взимать с поставщиков, на уровне 5% от стоимости объема поставки (включая плату за маркетинговые услуги и логистические услуги). Раньше был ограничен только ретробонус (вознаграждение за объем поставки) - на уровне 10%. Размер выплат за маркетинг и логистику не регулировался. Закон в новой редакции также сократил отсрочку платежей за поставленный товар - до 8-40 дней (с 10-45 дней, согласно предыдущей версии закона), в зависимости от его срока годности.

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в закон о торговле 4 июля, они вступили в силу с середины июля. С этого момента ритейлеры и поставщики должны были заключать все новые договоры в соответствии с новыми требованиями закона. Действующие договоры должны были быть приведены в соответствие с редакцией принятого закона до 1 января 2017 года.

Теги: Metro
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