Реальный эффективный курс рубля в декабре 2016 года вырос на 6,1%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в декабре 2016 года вырос на 6,1% по отношению к ноябрю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте. За весь 2016 год реальный эффективный курс рубля вырос на 20,7%.

Реальный эффективный обменный курс рубля рассчитывается как средневзвешенный номинальный обменный курс рубля с поправкой на соотношение темпов инфляции в России и в странах - основных внешнеторговых партнерах, причем в качестве весов используются доли соответствующих стран во внешнеторговом обороте России.

10 января стало известно, что за декабрь Резервный фонд РФ сократился в два раза: объем фонда на 1 декабря 2016 года составлял 2,032 трлн рублей, на 1 января 2017 года - 972,13 млрд рублей.