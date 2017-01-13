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Экономика

Доллар и евро немного выросли в начале торгов пятницы

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро немного подросли на Московской бирже в начале торгов пятницы; рубль слегка снизился к бивалютной корзине на фоне стабильной нефти.

Первые сделки по доллару США прошли на Московской бирже в диапазоне 59,40-59,51 рубля, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,45 рубля (+11,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 63,16 рубля (+15 копеек), стоимость бивалютной корзины прибавила 13 копеек по отношению к уровню закрытия четверга, составив 61,12 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,78 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро на 11,59 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакса", небольшое снижение валютного курса рубля к доллару и евро в начале торгов 12 января связано с желанием ряда игроков зафиксировать прибыль и уйти на выходные в валюте. При этом мировые цены на нефть стабильны в пятницу утром, удерживая завоеванные в четверг позиции, благодаря серии заявлений добывающих стран о снижении производства сырья в январе и позитивной статистике из Китая, который активно наращивает закупки нефти. Китай увеличил в декабре импорт нефти до рекордных 8,56 млн баррелей в день, темпы прироста поставок за год оказались рекордными за последние 6 лет и составили 13%, в 2017 году увеличение импорта, как ожидается, продолжится и может составить 5%.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве выросла всего на 0,04% по отношению к закрытию четверга, составив $56,03 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,02% - до $53,02 за баррель.

Теги: евро, доллар, Московская биржа
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