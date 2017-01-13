Экономика

Силуанов назвал условие сохранения Резервного фонда в 2017 году

Это станет возможным при цене на нефть в $50 за баррель

Силуанов назвал условие сохранения Резервного фонда в 2017 году
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Фото: пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Вероятность сохранения средств в Резервном фонде в 2017 году существует, он может быть не исчерпан, как это предусматривается законом о бюджете сейчас, если цены на нефть будут оставаться на уровне $50 за баррель, считает министр финансов Антон Силуанов.

"В этом году предусматривается в бюджете использование средств фондов - Резервного фонда и Фонда национального благосостояния - в объёме 1,8 трлн рублей. Объём Резервного фонда на 1 января составляет около 970 млрд рублей, за счёт средств ФНБ остается трата примерно 900 млрд рублей. Сможем ли мы сохранить Резервный фонд, если цены на нефть останутся на уровне $50 за баррель? Сможем, потому что объём допдоходов может составить около 1 трлн рублей", - сказал он журналистам.

Использование средств Резервного фонда на финансирование дефицита бюджета может начаться в марте-апреле, отметил Силуанов. 10 января стало известно, что за декабрь Резервный фонд РФ сократился в два раза: объем фонда на 1 декабря 2016 года составлял 2,032 трлн рублей, на 1 января 2017 года - 972,13 млрд рублей. Согласно принятому закону о бюджете на ближайшие три года, цена на нефть устанавливается в размере $40 за баррель.

Теги: Антон Силуанов
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