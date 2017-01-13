Рынок акций РФ усилил падение вслед за нефтью

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Рынок акций днем в пятницу усилил падение вслед за нефтью и на опасениях внесения корректив в планы выплаты госкопаниями дивидендов на уровне 50% от прибыли; индекс ММВБ откатился к уровням конца декабря - в район 2180 пунктов, хотя фондовые площадки Азии и Европы подают позитивные сигналы. К 13:30 МСК индекс ММВБ упал до 2184,99 пункта (-1,2%), индекс РТС - до 1157,15 пункта (-1,5%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,8%.

Доллар подрос до 59,49 рубля (+0,15 рубля). В лидерах отката выступают акции "АЛРОСА" (-1,3%), "Магнита" (-2,8%), "Мечела" (-1,4%), "НОВАТЭКа" (-2,1%), "Россетей" (-1,3%), "РусГидро" (-1,5%), "Северстали" (-2,9%), "Татнефти" (-2%). Также упали акции Сбербанка (-1,7% и -1,8% "префы"), хотя утром бумаги обоих типов росли на 1% после выхода отчета за 2016 год.

Сбербанк по итогам 2016 года увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) в 2,2 раза - до 517 млрд рублей. В 2015 году чистая прибыль Сбербанка по РСБУ с учетом СПОД составила 218,4 млрд рублей, до СПОД - 236,3 млрд рублей. В декабре 2016 года банк получил чистую прибыль в размере 33,8 млрд рублей, на уровне декабря 2015 года.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на Гайдаровском форуме в пятницу заявил, что рост цен на нефть в начале 2017 года дает хорошую возможность серьезно сократить использование средств Резервного фонда и сохранить его по итогам этого года. Также, по его словам, в текущем году не наблюдается серьезных угроз для прогноза по инфляции в 4%. Вместе с тем, по оценке Орешкина, налоговая нагрузка на компании в РФ остается высокой, что является ограничением для роста инвестиций, легально работающий бизнес должен платить меньше налогов.

Министр финансов Антон Силуанов заявил в пятницу, что использование Резервного фонда может начаться в марте-апреле, в последующие годы (не в 2017 году) может возникнуть необходимость привлечения кредитов комбанков для финансирования кассовых разрывов бюджета.