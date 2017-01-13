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Организация зоозащитников PETA стала акционером Louis Vuitton

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Организация "Люди за этичное обращение с животными" (People for the Ethical Treatment of Animals, PETA) стала миноритарным акционером французского производителя товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, чтобы усилить борьбу против использования шкур и кож экзотических животных в индустрии моды, пишет Financial Times.

Решение PETA о покупке акций LVMH стало результатом расследования деятельности крокодиловых ферм во Вьетнаме, где животных держали в крошечных загонах и начинали ошкуривать живьем. Две такие фермы поставляли продукцию кожевенной компании Heng Long, принадлежащей LVMH. Между тем LVMH отреагировала на расследование сообщением о том, что продукция вьетнамских крокодиловых ферм не закупалась с 2014 года.

Ранее PETA с той же целью приобрела акции Hermes и Prada. PETA была создана в США в 1980 году, в настоящее время международная некоммерческая благотворительная организация также имеет представительства в Великобритании, Германии, Нидерландах, Индии. На сайте организации утверждается, что число ее участников и сторонников превышает 5 млн человек.

LVMH является крупнейшим в мире производителем предметов роскоши (около 70 брендов), включая аксессуары (Louis Vuitton и Fendi), спиртные напитки (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot, Krug, Hennessy, Glenmorangie и Belvedere), часы (TAG Heuer, Hublot, Zenith), ювелирные изделия (Bulgari, Chaumet, Fred, а также совместное предприятие с De Beers), одежду и обувь (Givenchy, Loewe, Donna Karan, Marc Jacobs, Loro Piana и др.), парфюмерию и косметику (Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, сеть магазинов Sephora).

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