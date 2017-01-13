Рубль усилил снижение к доллару и евро на фоне падения нефти

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро усилили рост на торгах Московской биржи вечером в пятницу; рубль снижается на фоне падения нефти и фиксации прибыли участниками рынка перед выходными днями.

Курс доллара США составил 59,7925 рубля в 19:00 МСК, что на 46 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,49 рубля, прибавив 48 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 47 копеек, до 61,456 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение валютного курса рубля к доллару и евро 13 января связано как с наметившимся ухудшением ситуации на нефтяных площадках, так и желанием ряда игроков зафиксировать прибыль и уйти на выходные в валюте. Цены на нефть снижаются в пятницу и завершают неделю в минусе впервые с декабря, инвесторы ждут подтверждения сокращения добычи странами ОПЕК. С целью мониторинга добычи основан специальный комитет, состоящий из представителей ОПЕК и других государств. Его первая встреча пройдет в Вене 21-22 января.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:08 МСК опустилась на 0,66%, до $55,64 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к указанному времени на 0,9% - до $52,54 за баррель. С начала недели Brent и WTI подешевели более чем на 2%.