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Российская МТС проиграла судебный спор об использовании бренда с киевским ООО "МТС"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Апелляционный хозяйственный суд Киева отменил решение суда первой инстанции и отказал в иске ПАО "Мобильные Телесистемы" (Москва) и ПрАО "МТС Украина" (Киев) против ООО "МТС" (Киев) о досрочном прекращении действия свидетельства на право использовать товарный знак "МТС" на территории Украины. Об этом сообщается в постановлении данного суда от 14 декабря 2016 года, обнародованном в государственном реестре судебных решений.

Ранее, в октябре 2016 года, российская МТС и "МТС Украина" выиграли в суде первой инстанции дело против ООО "МТС"

По мнению апелляционного суда, суд первой инстанции не учел, что ООО "МТС" не имеет возможности предоставить суду в полном объеме материалы, подтверждающие использование бренда "МТС" в период с июня 2013 года до февраля 2014 года, поскольку с 2001 по 2014 год ООО фактически находилось и осуществляло свою хоздеятельность на территории Автономной Республики Крым.

Два украинских суда ранее, в апреле 2016 года, частично удовлетворили иски ООО "МТС" к российской компании МТС в споре из-за товарных знаков, используемых на территории Украины.

В частности, Старобельский районный суд Луганской области постановил считать недействительными ряд международных регистраций на товары и услуги, ранее зарегистрированные по заявкам российского оператора. Также суд признал противоправным и отменил решение Апелляционной палаты Государственной службы интеллектуальной собственности Украины относительно признания обозначения "МТС" хорошо известным на Украине и исключить упоминание об этом в соответствующем перечне.

Соломенский районный суд Киева также признал право интеллектуальной собственности ООО "МТС" на знаки для товаров и услуг по нескольким заявкам и обязал Госслужбу интеллектуальной собственности осуществить соответствующую публикацию в официальном бюллетене. По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей Украины, конечным бенефициаром ООО "МТС" является физлицо - Михаил Мукерия. Уставный капитал предприятия составляет 97 тыс. гривен.

В 2012 году ООО "МТС" (тогда было зарегистрировано в Симферополе) предъявило иск к российскому сотовому оператору ОАО "Мобильные Телесистемы" с требованием признать недействительной регистрацию на Украине товарных знаков последнего. В декабре 2013 года исковые требования ООО "МТС" были полностью отклонены Киевским апелляционным судом.

Теги: МТС, Украина
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