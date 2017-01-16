Сбербанк не будет кредитовать студентов на специальных условиях

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Сбербанк приостановит выдачу образовательных кредитов на специальных условиях, сообщил в понедельник "Коммерсант ".

С этого момента российские студенты не могут взять кредит на льготных условиях, потому что Сбербанк был единственным местом, который их выдавал. В банке "Коммерсанту" рассказали, что пошли на такую меру для "оптимизации программы поддержки образовательного кредитования Министерством образования и науки РФ". Недавно вступило в силу постановление правительства, регламентирующее параметры государственного субсидирования кредитов.

Уполномоченный по правам студентов РФ Артем Хромов сообщил газете, что направил обращения в правительство с просьбой помочь решению проблемы с кредитами. В свою очередь, Сбербанк готов возобновить программу льготного кредитования после того, как профильное министерство внесет изменения в законодательные акты". Минобрнауки утверждает, что не собирается сокращать финансирование программы.

Каждый учащийся в вузе имеет право на получение кредита с господдержкой по закону "Об образовании".