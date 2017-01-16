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Экономика

В правительстве задумались о замене льготной ставки НДС адресной помощью

Сейчас льготное налогообложение касается основных продуктов питания, лекарств, книг и товаров для детей

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Минфин и Минэкономразвития обсуждают постепенную замену льготной 10-процентной ставки НДС адресной поддержкой малоимущих, сообщает в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на четырех федеральных чиновников.

По данным издания, еще осенью Минфин предлагал поднять ставку в 2017 году до 12%, а с 2019 года увеличивать ее на 2 процентных пункта, пока она не сравняется с нельготной 18-процентной ставкой. При этом 10% самых бедных предлагается выдавать ежемесячное пособие в 1500 рублей.

НДС по 10-процентной льготной ставке взимается с основных продуктов питания (кроме деликатесов), товаров для детей, книг, учебников и лекарств. Льготная ставка обходится государству дорого - примерно в 150 млрд рублей в год, оценил федеральный чиновник.

При этом один из собеседников издания заявил, что на цене конечного продукта льготная ставка не отражается, а директор Независимого института социальной политики Лилия Овчарова уверена, что эта ставка не способствует снижению бедности - по данным Росстата, к III кварталу 2016 года доходы 12,8% населения были ниже прожиточного минимума.

Однако, по ее же словам, даже постепенное повышение льготной ставки приведет к серьезному росту цен, что ударит по бедным семьям, 75% из которых, по данным Росстата, - семьи с детьми. При этом компенсировать отмену льготы адресной помощью будет сложно, так как нет ни понятия, что такое состав семьи (для одних форм поддержки – дети и родители, для других – все прописанные в жилье), ни критериев нуждаемости. Тем не менее источник "Ведомостей" уверяет, что ФНС уже работает над единым реестром людей и домохозяйств на основе данных загсов.

При этом есть и другие трудности - с администрированием адресной помощи, в том числе в случае введения продовольственных талонов - специальных карт, "эквивалента денежных средств" (баллов или бонусов) для покупки продуктов российского производства. Так, глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин полагает, что это может снизить начавшееся в 2016 году восстановление потребления мяса, так как программа продовольственных карточек вовсе не означает, что люди будут покупать на них мясо, а не крупы или консервы.

Представители Минэкономразвития и вице-премьера Ольги Голодец не ответили на запросы "Ведомостей" по поводу предложения заменить льготную ставку НДС адресной помощью нуждающимся.

Теги: НДС, Минфин, Минэкономразвития
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