Индексы ММВБ и РТС изменились в пределах 0,1% на открытии торгов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних факторов, индексы ММВБ и РТС за минуту торгов изменились в пределах 0,1%.

К 10:01 по московскому времени индекс ММВБ составил 2193,03 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1158,86 пункта (+0,06%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1%. Доллар стоит 59,61 рубля (-0,06 рубля).

Подорожали акции "Мобильных телесистем" (+0,4%), "Аэрофлота" (+1,2%), "Норникеля" (+0,3%), "Газпрома" (+0,03%). Просели акции "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Магнита" (-0,6%), "Роснефти" (-0,4%), "Россетей" (-0,9%), Сбербанка (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "Татнефти" (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (-0,7%).

В США индексы в пятницу колебались в узком диапазоне (Nasdaq Composite обновил рекорд), рынок неоднозначно отреагировал на обнародованные макроэкономические данные и первые квартальные отчеты крупнейших банков Уолл-стрит. В понедельник все финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

По оценкам аналитиков, прибыли компаний, входящих в список Standard & Poor's 500, выросли в IV квартале на 3,8%, а в банковской отрасли подъем составил 5%.

В понедельник снижаются индексы в Азии, японский рынок упал на 1% (Nikkei 225) вслед за котировками акций экспортеров. Курс иены к доллару США поднимается в понедельник шестую сессию подряд, что является самым длительным подобным периодом за семь месяцев.

Китайский фондовый рынок проседает в понедельник пятую сессию подряд, акции девелоперов дешевеют в ожидании новых мер по ограничению роста рынка жилья. В минувшее воскресенье мэр Шанхая Ян Сюн заявил, что власти города усилят регулирование сектора недвижимости в этом году.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник стабильны. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 МСК составила $55,47 за баррель (+0,04%), мартовская цена WTI - $53,15 за баррель (уровень закрытия пятницы). Нефть Brent упала в цене за прошедшую неделю на 2,9%, WTI - на 3% на фоне сомнений трейдеров в том, что согласованное нефтедобывающими странами сокращение добычи уменьшит избыток нефти на рынке.

Несмотря на то, что многие из стран ОПЕК сообщили о снижении объемов добычи в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями, стало известно об активном наращивании производства нефти Ливией, освобожденной от необходимости урезать добычу, пишет MarketWatch.

Кроме того, Минэнерго США на прошлой неделе сообщило об увеличении производства нефти в стране на 176 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 8,946 млн б/с по итогам недели, завершившейся 6 января.

Тем не менее, данные Baker Hughes, опубликованные в пятницу, указали на первое за десять недель сокращение числа нефтяных буровых установок в США, что оказывает поддержку нефтяному рынку в понедельник. Согласно данным Baker Hughes, число буровых установок за прошедшую неделю сократилось на 7 - до 522 единиц.

Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, несмотря на то, что нефть Brent удержала планку $55 за баррель, сигналов к росту индексов на российском фондовом рынке не наблюдается. Азиатские фондовые индексы в понедельник торгуются с умеренными потерями, в США выходной по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга. При таких условиях в понедельник ожидается преимущественно консолидационные настроения на российском рынке акций. На европейских площадках также возможно временное затишье в ожидании одного из центральных событий недели - заседания ЕЦБ. Опубликованный недавно протокол заседания ЕЦБ показал, что регулятор вряд ли будет вводить новые стимулирующие меры сверх заявленных. В воздухе витает тема возможного сворачивания европейским регулятором стимулирования после 2017 года, благодаря чему в частности европейская валюта стала чувствовать себя чуть более уверенно, нежели в конце прошлого года.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов ожидает снижения рынка в начале торгов в понедельник вслед за падением азиатских индексов на фоне заявлений по ужесточению регулирования цен на рынке недвижимости Китая. К тому же оказывает влияние приближение праздничных дней в Китае (27 января), что повышает спрос на наличные деньги, и, возможно, поэтому фондовые индексы снижаются. Однако широкой реакции инвесторов можно не увидеть, так как ликвидности будет мало на рынке по причине нерабочего дня в США.

На российском фондовом рынке постепенно формируется новая история: инвесторы будут пристально следить за заявлениями, которые касаются отмены санкций в отношении РФ в свете нового политического цикла в США.