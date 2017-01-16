Александр Мамут стал стопроцентным владельцем Rambler&Co

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Фонд A&NN Investments, управляющий активами предпринимателя Александра Мамута, закрыл сделку по приобретению 10 компаний медиахолдинга Rambler&Co, следует из материалов фонда.

Таким образом, доля владения A&NN в Rambler&Co была доведена до 100%. Как указано в сообщении фонда, сделка является частью реализации долгосрочной стратегии фонда.

В конце ноября 2016 года Федеральная антимонопольная служба РФ удовлетворила ходатайство ООО "Анн Холдингс" о приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности 10 компаний медиахолдинга Rambler&Co: ООО "Рамблер Интернет Холдинг", ООО "Рамблер БС", ООО "Рамблер Новости", АО "Бегун", ООО "Ресто-айти", ООО "РА "Индекс 20", ООО "Прайс Экспресс", АО "Газета.Ру", ООО "Лента.Ру", ЗАО "Суп Медиа".

"Анн Холдингс" на 100% принадлежит Мамуту, следует из данных базы "СПАРК-Интерфакс".

"Интеррос" Владимира Потанина и A&NN Мамута закрыли сделку по объединению Rambler и Sup Media весной 2013 года. Управление объединенной компанией взял на себя Мамут, он же был ответственен за все операционные решения. В состав объединенной компании вошли порталы Rambler.ru, Afisha.ru, Championat.com, сервис контекстной рекламы Begun.ru, блогхостинг LiveJournal, интернет-СМИ Lenta.ru и Gazeta.ru, селлинговое агентство +SOL.

В настоящее время компании также принадлежат сайты "Мослента", "Секрет фирмы", price.ru - всего более 35 проектов. Месячная аудитория проектов Rambler&Co составляет 42 млн (данные сайта компании со ссылкой на TNS Web Index; с учетом мобильной аудитории).

Партнеры владели объединенной компанией на паритетных началах, у Потанина был опцион-пут на продажу своей доли Мамуту. Сроком исполнения опциона было 31 декабря 2016 года, его стоимость - $295 млн, сообщала газета РБК.

По итогам продажи доли в Rambler&Co единственным медийным активом "Интерроса" останется онлайн-кинотеатр ivi.ru ("Интеррос" владеет долей в нем через фонд Winter Capital).

В 2014 году "Интеррос" договорился о продаже сети кинотеатров "Синема парк" сыну Сулеймана Керимова Саиду. В феврале того же года холдинг Потанина закрыл сделку по продаже "ПрофМедиа" "Газпром-Медиа холдингу". Сумма сделки составила $602 млн (без учета долга). В сделку вошли телеканалы ТВ3, 2х2 и "Пятница", радиостанции "Авторадио", Energy, "Радио Romantika" и "Юмор FM", производитель и дистрибьютор кино "Централ Партнершип". За периметром сделки кроме сети "Синема парк" также остались доли в Rambler&Co (тогда компания называлась "Рамблер-Афиша-СУП") и в ivi.ru.