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Экономика

Takata выплатит в США штраф в $1 млрд

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Японский производитель автокомпонентов Takata Corp, вокруг которого ранее разразился скандал из-за выпуска дефектных подушек безопасности, признал свою вину в нарушениях и согласился выплатить $1 млрд в рамках урегулирования этого дела в США.

Сумма включает в себя штраф в размере $25 млн. Остальные $975 млн пойдут на выплату компенсаций владельцам автомобилей с дефектными подушками безопасности, а также потребителям, пострадавшим из-за этой неисправности, пишет газета The Financial Times со ссылкой на материалы суда.

Как сообщалось, в минувшую пятницу федеральный суд американского штата Мичиган предъявил обвинения трем топ-менеджерам Takata. Суд утверждает, что они знали о наличии дефекта в выпускаемых компанией насосах подушек безопасности и других проблемах, выявленных в рамках тестирования, с 2000 года и регулярно обсуждали между собой возможности подделки результатов тестов, отмечают обвинители.

Топ-менеджеры публиковали фальшивые отчеты о качестве продукции, скрывая от автопроизводителей реальное положение вещей.

Дефекты выпущенных Takata подушек безопасности считаются причиной 184 инцидентов, в которых пострадали люди, и 11 случаев со смертельным исходом.

В общей сложности порядка 29 млн автомобилей, использующих 46 млн неисправных насосов подушек безопасности Takata, отозвано в США, свидетельствуют данные Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA).

В следующие три года будет отозвано еще 42 млн автомобилей, использующих 69 млн неисправных деталей.

Акции Takata по итогам торгов в Токио в понедельник подешевели на 11%.

Теги: Takata, США
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