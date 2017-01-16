Господдержка ключевых отраслей промышленности РФ в 2017 году составит 107,5 млрд руб

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Дополнительная господдержка ключевых отраслей промышленности страны в 2017 году составит 107,5 млрд рублей, в том числе на автопром будет направлено более 60 млрд рублей, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

"Принято решение правительством о том, что в этом году на ключевые отрасли промышленности будет выделено 107,5 млрд рублей. В первую очередь - это автопром - более 60 млрд рублей, включая меры поддержки спроса, льготный лизинг, льготное автокредитование, приобретение для регионов автомобилей "скорой помощи", школьных автобусов", - сказал министр.

Как сообщалось, в окончательный проект плана действий правительства на 2017 год по дополнительной поддержке отраслей экономики в 2017 году вошли только предложения от Минпромторга.