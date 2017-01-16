Московская биржа назвала причину приостановки торгов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Приостановка торгов на фондовом рынке "Московской биржи" была вызвана некорректной работой программного обеспечения, отвечающего за формирование таблица заявок одного из режимов торгов репо, говорится в сообщении биржи.

16 января примерно в 14:30 по московскому времени специалисты "Московской биржи" выявили некорректную работу программного обеспечения, отвечающего за формирование таблицы заявок одного из режимов торгов репо. Это могло привести к ошибкам при приеме заявок от участников торгов и в других режимах торгов фондового рынка.

В связи с этим биржа решила приостановить торги на фондовом рынке с 14:34 для того, чтобы скорректировать параметры таблицы заявок и избежать возможного негативного воздействия на клиринговые функции системы. Торговая система была готова для снятия заявок в 15:05, торги были возобновлены в 15:20.

Остальные рынки биржи (валютный, срочный и товарный) работали в штатном режиме.