Главные новости
В миреМЧС Киргизии подтвердило гибель 32 человек при крушении "Боинга"В миреПорошенко поручил передать в суд ООН иск против РоссииВ РоссииПавленский уехал во Францию после обвинения в изнасиловании
Экономика

Золото подорожало до максимума за два месяца на опасениях по поводу Трампа

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Цены на золото подскочили до максимума за 8 недель благодаря высокому спросу на защитные активы, пишет MarketWatch. В понедельник цена золота с поставкой в феврале поднялась на 0,6%, до $1203 за тройскую унцию.

"Рост цен на золото, помимо прочего, связан с рядом сильных заявлений, сделанных Дональдом Трампом за несколько дней до инаугурации, и развитием ситуации с Brexit", - говорят аналитики Commerzbank.

Трамп на выходных сказал, что он допускает возможность отмены антироссийских санкций. Также он отметил, что не будет давать гарантий Китаю относительно непризнания Тайваня, пока Пекин не улучшит ситуацию с регулированием валютного курса и господдержкой внешней торговли.

Тем временем во вторник состоится выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. По данным The Sunday Times, Мэй намерена заявить, что Великобритания готова пожертвовать доступом на единый европейский рынок товаров и услуг, чтобы вернуть контроль над своими границами.

Теги: Дональд Трамп
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Касьянов счел серьезным ударом по экономике РФ возможные всеобъемлющие санкции СШАКасьянов счел серьезным ударом по экономике РФ возможные всеобъемлющие санкции США
Бывший премьер спрогнозировал 10-процентную девальвацию рубляПодробнее
Россельхознадзор оценил долю фальшивых продуктов в четверть рынкаРоссельхознадзор оценил долю фальшивых продуктов в четверть рынка
По словам официального представителя службы, не фальсифицируются только яйцаПодробнее
Греф поспорил с Чубайсом о будущем российской альтернативной энергетикиГреф поспорил с Чубайсом о будущем российской альтернативной энергетики
Чубайс усмотрел в оппоненте "консерватора-айтишника"Подробнее
Продажи смартфонов в России в 2016 году увеличились в деньгах на четвертьПродажи смартфонов в России в 2016 году увеличились в деньгах на четверть
Средняя цена устройства при этом повысилась на 20,3%, до 12,3 тысячи рублейПодробнее
Срок наказания арестованного в США топ-менеджера Volkswagen составит до 169 летСрок наказания арестованного в США топ-менеджера Volkswagen составит до 169 лет
Ему предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью обмана властейПодробнее
Силуанов назвал условие сохранения Резервного фонда в 2017 годуСилуанов назвал условие сохранения Резервного фонда в 2017 году
Это станет возможным при цене на нефть в $50 за баррельПодробнее
Кудрин поставил текущий экономический рост РФ ниже времен застоя в СССРКудрин поставил текущий экономический рост РФ ниже времен застоя в СССР
По мнению экс-министра, технологическое отставание страны грозит ее суверенитету и несет угрозу безопасностиПодробнее
Кудрин назвал идею повышения пенсионного возраста основой прогноза ЦСРКудрин назвал идею повышения пенсионного возраста основой прогноза ЦСР
По словам главы совета Центра стратегических разработок, при убыли населения в РФ трудно обеспечить экономический ростПодробнее
Медведев упрекнул министров за возвращение к теме прогрессивной шкалы НДФЛМедведев упрекнул министров за возвращение к теме прогрессивной шкалы НДФЛ
Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила об обсуждении в правительстве темы прогрессивной шкалы НДФЛ и освобождения от подоходного налога тех, кто получает зарплату в размере МРОТПодробнее
Минкомсвязи выступило против штрафов за скачивание пиратского контентаМинкомсвязи выступило против штрафов за скачивание пиратского контента
Ранее ужесточить "антипиратский" закон предлагало Министерство культурыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Прощание с погибшими при крушении Ту-15411 фото
16 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-154
Крушение "Боинга" под Бишкеком6 фото
16 января
Крушение "Боинга" под Бишкеком
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМЧС Киргизии подтвердило гибель 32 человек при крушении "Боинга"В миреПорошенко поручил передать в суд ООН иск против РоссииВ РоссииПавленский уехал во Францию после обвинения в изнасилованииВ миреСостояние восьми богатейших людей оказалось равно капиталу половины населения мира
Первый канал назвал причиной утечки "Шерлока" в интернет хакерскую атаку
Неймара назвали самым дорогим футболистом мира
Конституционный суд РФ провозгласит постановление по делу ЮКОСа 19 января
СКР подтвердил проверку по заявлению об изнасиловании Павленским
Порошенко поручил передать в суд ООН иск против России
Британские ВМС сопроводят идущую от берегов Сирии авианосную группу РФ
Мигрантам в Челябинской области запретили водить такси и автобусы
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи