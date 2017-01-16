Глава Россельхознадзора счел завышенными данные о доле фальшивых продуктов в РФ

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт считает преувеличенными данные о том, что в РФ подделывается до четверти продовольствия. Но вместе с тем он отметил, что проблема фальсификации есть. Об этом глава ведомства сказал в интервью телеканалу "Россия 24", вышедшем в эфир в понедельник.

О том, что в РФ подделывается до четверти продовольствия, заявил на Гайдаровском форуме официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко. В качестве примера он привёл рыбу, которую "накачивают" полифосфатами, чтобы она удерживала больше воды.

"Мой помощник погорячился, как любой человек, который хочет показать значимость своей организации, но на самом деле проблема (фальсификации - ИФ) есть", - сказал Данкверт.

По его словам, "проблема заключается не в том, что не хватает продукции, а в том, что людей губит жадность". "Они начинают фальсифицировать и подделывать продукцию для того, чтобы больше денег заработать,- сказал Данкверт. - Но это сегодня влияет негативно в целом на развитие рынка, потому что рынок не должен быть искажён".