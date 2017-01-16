Главные новости
В миреОпознаны тела 32 жертв крушения "Боинга" под БишкекомВ миреКиев подал в Международный суд ООН иск против РоссииВ РоссииПавленский уехал во Францию после обвинения в изнасиловании
Экономика

Глава Россельхознадзора счел завышенными данные о доле фальшивых продуктов в РФ

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт считает преувеличенными данные о том, что в РФ подделывается до четверти продовольствия. Но вместе с тем он отметил, что проблема фальсификации есть. Об этом глава ведомства сказал в интервью телеканалу "Россия 24", вышедшем в эфир в понедельник.

ЭкономикаРоссельхознадзор оценил долю фальшивых продуктов в четверть рынкаРоссельхознадзор оценил долю фальшивых продуктов в четверть рынкаЧитать подробнее

О том, что в РФ подделывается до четверти продовольствия, заявил на Гайдаровском форуме официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко. В качестве примера он привёл рыбу, которую "накачивают" полифосфатами, чтобы она удерживала больше воды.

"Мой помощник погорячился, как любой человек, который хочет показать значимость своей организации, но на самом деле проблема (фальсификации - ИФ) есть", - сказал Данкверт.

По его словам, "проблема заключается не в том, что не хватает продукции, а в том, что людей губит жадность". "Они начинают фальсифицировать и подделывать продукцию для того, чтобы больше денег заработать,- сказал Данкверт. - Но это сегодня влияет негативно в целом на развитие рынка, потому что рынок не должен быть искажён".

Теги: Россельхознадзор, Сергей Данкверт
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Касьянов счел серьезным ударом по экономике РФ возможные всеобъемлющие санкции СШАКасьянов счел серьезным ударом по экономике РФ возможные всеобъемлющие санкции США
Бывший премьер спрогнозировал 10-процентную девальвацию рубляПодробнее
Россельхознадзор оценил долю фальшивых продуктов в четверть рынкаРоссельхознадзор оценил долю фальшивых продуктов в четверть рынка
По словам официального представителя службы, не фальсифицируются только яйцаПодробнее
Греф поспорил с Чубайсом о будущем российской альтернативной энергетикиГреф поспорил с Чубайсом о будущем российской альтернативной энергетики
Чубайс усмотрел в оппоненте "консерватора-айтишника"Подробнее
Продажи смартфонов в России в 2016 году увеличились в деньгах на четвертьПродажи смартфонов в России в 2016 году увеличились в деньгах на четверть
Средняя цена устройства при этом повысилась на 20,3%, до 12,3 тысячи рублейПодробнее
Срок наказания арестованного в США топ-менеджера Volkswagen составит до 169 летСрок наказания арестованного в США топ-менеджера Volkswagen составит до 169 лет
Ему предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью обмана властейПодробнее
Силуанов назвал условие сохранения Резервного фонда в 2017 годуСилуанов назвал условие сохранения Резервного фонда в 2017 году
Это станет возможным при цене на нефть в $50 за баррельПодробнее
Кудрин поставил текущий экономический рост РФ ниже времен застоя в СССРКудрин поставил текущий экономический рост РФ ниже времен застоя в СССР
По мнению экс-министра, технологическое отставание страны грозит ее суверенитету и несет угрозу безопасностиПодробнее
Кудрин назвал идею повышения пенсионного возраста основой прогноза ЦСРКудрин назвал идею повышения пенсионного возраста основой прогноза ЦСР
По словам главы совета Центра стратегических разработок, при убыли населения в РФ трудно обеспечить экономический ростПодробнее
Медведев упрекнул министров за возвращение к теме прогрессивной шкалы НДФЛМедведев упрекнул министров за возвращение к теме прогрессивной шкалы НДФЛ
Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила об обсуждении в правительстве темы прогрессивной шкалы НДФЛ и освобождения от подоходного налога тех, кто получает зарплату в размере МРОТПодробнее
Минкомсвязи выступило против штрафов за скачивание пиратского контентаМинкомсвязи выступило против штрафов за скачивание пиратского контента
Ранее ужесточить "антипиратский" закон предлагало Министерство культурыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 16 января7 фото
16 января
Фотохроника 16 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-15411 фото
16 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-154
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреОпознаны тела 32 жертв крушения "Боинга" под БишкекомВ миреКиев подал в Международный суд ООН иск против РоссииВ РоссииПавленский уехал во Францию после обвинения в изнасилованииВ миреБританские ВМС сопроводят идущую от берегов Сирии авианосную группу РФ
График Путина не изменится из-за ремонта VIP-борта летного отряда "Россия"
В Киргизии объявлен траур по жертвам крушения "Боинга" под Бишкеком
Минобороны сообщило об успешном учебно-боевом пуске ракеты "Тополь-М"
Скончался последний побывавший на поверхности Луны астронавт
Глава Россельхознадзора счел завышенными данные о доле фальшивых продуктов в РФ
Один из голов Овечкина попал в число самых лучших моментов в истории НХЛ
Олланд предложил Трампу не вмешиваться во внутренние дела ЕС
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи