Александр Мамут собрался купить сеть кинотеатров "Синема парк"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Предприниматель Александр Мамут ведет переговоры о покупке крупнейшей в России сети кнотеатров "Синема парк" у сына Сулеймана Керимова Саида, пишет газета "Коммерсант ". Как отмечает издание, актив в последние годы оценивался в $300-400 млн, но из-за кризиса его инвестиционная привлекательность снизилась.

"Синема парк" - крупнейшая в России киносеть. По данным "Невафильм Research" на ноябрь 2016 года, в нее входили 37 кинотеатров с 335 залами, что составляет 7,9% рынка по числу залов. У ближайшего конкурента "Синема парка" - сети "Формула кино" - 266 залов и доля 6,3%.

Сын Сулеймана Керимова Саид стал владельцем "Синема парка" в 2014 году, купив компанию у Владимира Потанина. Сумма сделки не раскрывалась, эксперты оценивали ее в $300-400 млн, напоминает газета. Сейчас Керимов-младший готов продать актив. Приобретая сеть, он хотел объединить ее с "Формулой кино". Но год переговоров не принес результата, и весной 2016 года сделка расстроилась.

Александр Мамут с состоянием $2,4 млрд занимает 37-е место в рейтинге богатейших россиян по версии журнала Forbes. У него уже есть активы в кинотеатральной сфере. С 2008 года его структуры управляют кинотеатром "Пионер" на Кутузовском проспекте. В декабре 2016 года Мамут получил в управление до 2036 года кинотеатр "Художественный" на Арбатской площади, обязавшись обеспечить его ремонт и реставрацию, которые оцениваются более чем в 1 млрд руб.