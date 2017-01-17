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"АЛРОСА" в 2016 году реализовала алмазы в Гохран на $65,6 млн

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" в 2016 году реализовала алмазное сырье в Гохран на сумму $65,6 млн, сообщил "Интерфаксу" представитель компании. По его данным, сделка произошла в III квартале.

Закупки Гохрана осуществляются за счет предусмотренных в бюджете РФ средств на пополнение госзапасов драгоценных камней и металлов. Первоначально в бюджете 2016 года на эти цели было заложено 11,96 млрд рублей, но к октябрю цифра была скорректирована более чем в 2 раза - до 5,02 млрд рублей. В последние несколько лет Гохран в основном приобретал золото, а алмазы продавал, но в 2016 году упор был сделан на алмазы. Правительство приняло решение о закупке Гохраном в 2016 году алмазов "АЛРОСА" на 5 млрд рублей, говорил в мае замминистра финансов Алексей Моисеев. Сроки и детали сделки до сих пор не были обнародованы.

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Теги: АЛРОСА
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