Суд отложил дело об оспаривании Google штрафа ФАС в 438 млн рублей на 14 февраля

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отложил на 14 февраля дело по оспариванию Google основного штрафа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в 438 млн рублей за нарушение конкуренции на рынке предустановленных мобильных приложений в России, сообщил "Интерфаксу" представитель ФАС.

Американская компания пыталась оспорить штраф ФАС, который был наложен в результате антимонопольного разбирательства. Конфликт американской интернет-компании и ФАС продолжается с февраля 2015 года после жалобы "Яндекса" .

Служба признала Google виновной в нарушении закона о конкуренции и предписала компании отвязать магазин приложений Google Play от других сервисов, в том числе поиска. При этом Google должна была исключить из соглашений с вендорами ограничения на установку приложений и сервисов других разработчиков.