Рынок акций РФ открылся изменением ММВБ и РТС в пределах 0,1%

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом рублевых blue chips на фоне общемировой коррекции после падения, индексы ММВБ и РТС за минуту торгов изменились в пределах 0,1%.

К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 2180,89 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1155,71 пункта (-0,1%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1%. Доллар стоит 59,37 рубля (-0,04 рубля).

В лидерах роста выступают акции ВТБ (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "Россетей" (+0,6%), Сбербанка (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%). Просели бумаги "Мобильных телесистем" (-0,1%), "Мосбиржи" (-0,2%), "РусАла" (-2,3%).

Индексы в США накануне просели на фоне очередных жестких заявлений избранного президента США Дональда Трампа и выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.