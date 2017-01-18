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Экономика

Курс рубля немного вырос на открытии торгов вслед за нефтью

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в начале торгов среды, рубль немного укрепился к бивалютной корзине на фоне плавного роста мировых цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 59,28-59,45 рубля, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,34 рубля (-7 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 63,3175 рубля (-26,25 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась на 15,7 копейки по отношению к уровню закрытия среды, составив 61,13 рубля.

Доллар при этом оказался на 6,15 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро на 3,11 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое укрепление рубля к доллару и евро в начале торгов 18 января связано со сдержанным ростом мировых цен на нефть, наблюдаемым в среду утром. Ослабление доллара и ожидания данных о коммерческих запасах углеводородов в США компенсируют прогнозы увеличения нефтедобычи в России и США ближе к концу 2017 года. Кроме того, рост цен на нефть поддерживают прогнозы существенного снижения добычи в Китае и других странах Азии.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:03 мск повысилась на 0,11% - до $55,53 за баррель. К закрытию рынка во вторник фьючерсы подешевели на 0,7% - до $55,47 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,19% - до $53,36 за баррель.

По оценкам аналитиков, товарные запасы нефти в США сократились на 1 млн баррелей на прошлой неделе. Минэнерго обнародует эти данные на день позже обычного, в четверг, поскольку минувший понедельник в США был выходным днем. Равновесие спроса и предложения нефти восстанавливается, поскольку спрос оказался неожиданно сильным, а входящие в ОПЕК страны Персидского залива и Россия уменьшили нефтедобычу больше, чем предполагалось, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Между тем ряд экспертов, включая главу Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, считают, что во второй половине 2017 года производители сланцевой нефти в США существенно увеличат добычу на фоне роста цен, что сведет на нет результаты сокращения производства государствами ОПЕК и другими странами.

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