МОЭСК утвердила программу облигаций на 80 млрд руб.

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" утвердил программу биржевых облигаций объемом 80 млрд рублей, сообщила компания.

Срок действия программы - 50 лет. В рамках программы бонды могут размещаться сроком до 30 лет. Речь идет об облигациях серии 001P.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании на 23 млрд рублей. Кроме того, неразмещенными остаются два выпуска 10-летних биржевых бондов компании объемом 10 млрд рублей каждый.

"МОЭСК" - сетевая компания, обслуживающая потребителей Москвы и Московской области. Ее основные акционеры - ОАО "Российские сети" (51%), "Газпром" (31%) и правительство Москвы (8%).