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WSJ предсказала приток героина в США из-за обвала мексиканской валюты

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Резкое снижение курса мексиканского песо, подешевевшего с начала 2017 года на 4,5% в паре с долларом США и уже несколько раз обновившего исторический минимум, может привести к непредвиденным негативным последствиям - росту потоков героина через границу США с Мексикой, пишет The Wall Street Journal.

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Слабость нацвалюты и высокая инфляция увеличат число мексиканцев, живущих за гранью бедности, что приведет к росту желающих быстро заработать, в том числе на наркотрафике.

В ходе предвыборной кампании будущий президент США Дональд Трамп призывал к введению спецпошлин на экспорт товаров из Мексики, репатриации производства американских компаний и сокращению числа работающих в США мексиканцев, которые переводят на родину порядка $26 млрд в год. Песо крайне чувствительно реагирует на любые слова Трампа об отношениях США и Мексики.

При этом из-за падения курсов песо и других латиноамериканских валют к доллару себестоимость производства опиума и героина в долларовом выражении существенно уменьшилась, позволяя наркокартелям сохранять и даже наращивать рентабельность, снижая рыночные цены на наркотики.

Снижение цен, как ожидается, обеспечит наркокартелям доступ к новым рынкам сбыта в США, в том числе среди наиболее уязвимых слоев населения.

По данным национального центра статистики здравоохранения США, число смертей в результате отравления героином, с 2010 по 2014 год увеличилось на 248%. Эксперты призывают власти уделить этой проблеме как минимум столько же внимания и финансов, сколько уходит на борьбу с терроризмом.

Теги: США, Мексика
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