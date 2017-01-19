Credit Suisse выплатит $5,3 млрд за урегулирование претензий со стороны США

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Второй по величине банк Швейцарии Credit Suisse подписал окончательное соглашение с министерством юстиции США об урегулировании претензий американских властей в связи с продажей ценных бумаг, обеспеченными жилищной ипотекой (RMBS), за период до конца 2007 года, говорится в сообщении Минюста.

Условия соглашения предусматривают выплату штрафа в размере $2,48 млрд. Еще $2,8 млрд приходятся на меры по компенсации ущерба, нанесенного потребителям. В частности, в течение 5 лет после урегулирования претензий Минюста банк будет на эту сумму вносить изменения в действующие кредитные соглашения и оказывать помощь заемщикам. В дополнение к уже существующим резервам на эти цели Credit Suisse отразит в отчетности за четвертый квартал 2016 года доналоговые списания в размере $2 млрд.

"Сredit Suisse делал заведомо ложные и безответственные заявления о ценных бумагах, обеспеченных жилищной ипотекой, что привело к потере миллиардов долларов благосостояния и болезненно сказалось на жизни рядовых американцев", - заявила генеральный прокурор США Лоретта Линч. Днем ранее аналогичное соглашение подписал Deutsche Bank, который заплатит в общей сложности $7,2 млрд.

В отличие от Deutsche Bank, которому удалось снизить сумму претензий почти вдвое (первоначально она составляла $14 млрд), Credit Suisse остался в рамках прогнозного диапазона - от $5 млрд до $7 млрд. Власти США уже собрали свыше $46 млрд с шести крупнейших финансовых институтов в США, обвинявшихся в злоупотреблениях при заключении сделок с RMBS. Максимальную сумму выплатил Bank of America - $16,7 млрд, при этом объем его ипотечных облигаций, рассматриваемых Минюстом, вчетверо превышал стоимость аналогичных бумаг Deutsche Bank.