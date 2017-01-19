Главные новости
ЭкономикаБанки попросят ЦБ отменить обязательный перевод бюджетных выплат на карты "Мир"В миреАссанж отказался от экстрадиции в США после сокращения срока Челси МэннингВ миреСША заподозрили Россию в использовании пенсий для оплаты услуг хакеров
Экономика

Рынок акций открылся ростом ММВБ на 0,2% и снижением РТС на 0,1%

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен и индексов на фоне разнополярных внешних факторов, индексы ММВБ и РТС за минуту торгов изменились на 0,1-0,2%. К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 2174,74 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1150,21 пункта (-0,1%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1% на фоне укрепления рубля.

Доллар подешевел до 59,29 рубля (-0,27 рубля). В лидерах роста выступают акции "Магнита" (+0,4%), "Мечела" (+0,8%), "Россетей" (+1,3%), "РусАла" (+1,9%). Подешевели бумаги ПАО "Полюс" (-0,9%), "РусГидро" (-0,2%), "Татнефти" (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Индексы в США накануне показали смешанную динамику, Dow Jones просел к минимумам с начала года, а S&P 500 и Nasdaq выросли. Некоторую поддержку фондовому рынку США в среду оказали позитивные статданные по американской экономике.

Теги: РТС, ММВБ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Банки попросят ЦБ отменить обязательный перевод бюджетных выплат на карты "Мир"Банки попросят ЦБ отменить обязательный перевод бюджетных выплат на карты "Мир"
Предполагается, что с 1 января 2018 года все операции по счетам, на которые поступают деньги из бюджета, будут осуществляться только с помощью отечественных картПодробнее
Правительство решило не тратить доходы от более высоких цен на нефтьПравительство решило не тратить доходы от более высоких цен на нефть
Предполагается, что в следующем году при $55 за баррель нефти бюджет может получить дополнительно около 1,4 трлн рублейПодробнее
Deutsche Bank оценил вероятность отмены санкций США против РФ в 65%Deutsche Bank оценил вероятность отмены санкций США против РФ в 65%
В связи с этим банк оптимистично настроен по поводу курса рубляПодробнее
Сбербанк и Alibaba решили создать совместное предприятие в сфере интернет-торговлиСбербанк и Alibaba решили создать совместное предприятие в сфере интернет-торговли
Alibaba Group внесет в компанию свой действующий бизнес по трансграничной торговле, а банк - финансовые инвестицииПодробнее
"Газпром" выставил Украине счет на $5,3 млрд по правилу "бери или плати""Газпром" выставил Украине счет на $5,3 млрд по правилу "бери или плати"
В "Газпроме" считают, что украинская сторона обязана оплатить его в течение 10 днейПодробнее
Доллар упал ниже 59 рублей впервые с конца июля 2015 годаДоллар упал ниже 59 рублей впервые с конца июля 2015 года
Это произошло на фоне продолжающегося роста мировых цен на нефтьПодробнее
"Роснефть" объяснила участие ВТБ в сделке по приватизации пакета акций компании"Роснефть" объяснила участие ВТБ в сделке по приватизации пакета акций компании
Представитель нефтяной компании Михаил Леонтьев заявил, что участие ВТБ "позволило избежать волатильности на рынке"Подробнее
РФ опустилась на 14 строчек в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикойРФ опустилась на 14 строчек в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой
Первое место сохранила за собой Южная Корея, второе заняла Швеция, третье - у ГерманииПодробнее
Касьянов счел серьезным ударом по экономике РФ возможные всеобъемлющие санкции СШАКасьянов счел серьезным ударом по экономике РФ возможные всеобъемлющие санкции США
Бывший премьер спрогнозировал 10-процентную девальвацию рубляПодробнее
Россельхознадзор оценил долю фальшивых продуктов в четверть рынкаРоссельхознадзор оценил долю фальшивых продуктов в четверть рынка
По словам официального представителя службы, не фальсифицируются только яйцаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Крещенские купания6 фото
19 января
Крещенские купания
Фотохроника 18 января7 фото
18 января
Фотохроника 18 января
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаБанки попросят ЦБ отменить обязательный перевод бюджетных выплат на карты "Мир"В миреАссанж отказался от экстрадиции в США после сокращения срока Челси МэннингВ миреСША заподозрили Россию в использовании пенсий для оплаты услуг хакеровВ миреОбама назвал конструктивные отношения с Россией интересами США и всего мира
Ассанж отказался от экстрадиции в США после сокращения срока Челси Мэннинг
СМИ узнали о подготовке КНДР к испытанию межконтинентальных баллистических ракет
Крещенские купания
В крещенских купаниях приняли участие более 1,8 млн россиян
США заподозрили Россию в использовании пенсий для оплаты услуг хакеров
Минэкономразвития и ФАС сочли необходимым скорректировать "закон Яровой"
2016 год стал самым жарким в истории наблюдений
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи