Рынок акций открылся ростом ММВБ на 0,2% и снижением РТС на 0,1%

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен и индексов на фоне разнополярных внешних факторов, индексы ММВБ и РТС за минуту торгов изменились на 0,1-0,2%. К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 2174,74 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1150,21 пункта (-0,1%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1% на фоне укрепления рубля.

Доллар подешевел до 59,29 рубля (-0,27 рубля). В лидерах роста выступают акции "Магнита" (+0,4%), "Мечела" (+0,8%), "Россетей" (+1,3%), "РусАла" (+1,9%). Подешевели бумаги ПАО "Полюс" (-0,9%), "РусГидро" (-0,2%), "Татнефти" (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Индексы в США накануне показали смешанную динамику, Dow Jones просел к минимумам с начала года, а S&P 500 и Nasdaq выросли. Некоторую поддержку фондовому рынку США в среду оказали позитивные статданные по американской экономике.