Доллар вырос до 60 рублей впервые с 11 января

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Доллар США в ходе торгов на "Московской бирже" в четверг днем вырос до 60 рублей впервые с 11 января, евро при этом приближается к отметке в 64 рубля, максимуму с 3 января. Рубль усиливает снижение в ожидании возможного начала покупок валюты Центробанком РФ, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Курс доллара США к 12:47 МСК составил 60,005 рубля, что на 44,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,96 рубля, прибавив 66,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 54 копейки, до 61,785 рубля.

По мнению аналитиков, снижение курса рубля к доллару и евро в первой половине дня 19 января связано, прежде всего, с заявлениями первого вице-премьера Игоря Шувалова о возможных покупках валюты при текущих ценах на нефть. "Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения нетраты дополнительных нефтегазовых доходов мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке", - сказал И.Шувалов в интервью агентству Bloomberg.

При этом, как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", падение рубля происходит, несмотря на продолжающийся рост мировых цен на нефть, прибавляющих к 12:50 МСК порядка 0,6% по сорту Brent (до $54,23 за баррель).