ЦБ РФ не будет отходить от политики плавающего курса

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ считает попытки управления номинальным курсом рубля неэффективными и не будет каким-либо образом отходить от режима плавающего курса, говорится в комментарии регулятора.

"Купля-продажа валюты в целях бюджетной, а не денежно-кредитной политики сглаживает воздействие колебаний нефтяных цен на реальный курс рубля", - отметили в пресс-службе Банка России, комментируя заявление первого вице-премьера Игоря Шувалова о возможности валютных интервенций при текущих ценах на нефть и отказе от использования дополнительных нефтегазовых доходов от более высоких нефтяных цен на дополнительные расходы бюбджета.

ЦБ РФ отмечает, что ежемесячные объемы покупки валюты в рамках реализации переходных положений бюджетного правила не будут превышать объем ежемесячных дополнительных нефтегазовых доходов бюджета от превышения фактической цены на нефть уровней, заложенных в бюджет.

"Как мы неоднократно говорили ранее, стабилизирующее воздействие на реальный курс рубля может оказывать бюджетная политика с применением бюджетного правила. Поэтому мы приветствуем решение не тратить дополнительные нефтегазовые доходы бюджета", - подчеркивается в сообщении.