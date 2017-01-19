Главные новости
В РоссииКС счел невозможным исполнить решение ЕСПЧ по "делу ЮКОСа"ЭкономикаКС допустил выплату частичной компенсации экс-акционерам ЮКОСаВ миреВласти Италии задумались о приглашении Путина на майский саммит G7
Экономика

ЦБ РФ не будет отходить от политики плавающего курса

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ считает попытки управления номинальным курсом рубля неэффективными и не будет каким-либо образом отходить от режима плавающего курса, говорится в комментарии регулятора.

"Купля-продажа валюты в целях бюджетной, а не денежно-кредитной политики сглаживает воздействие колебаний нефтяных цен на реальный курс рубля", - отметили в пресс-службе Банка России, комментируя заявление первого вице-премьера Игоря Шувалова о возможности валютных интервенций при текущих ценах на нефть и отказе от использования дополнительных нефтегазовых доходов от более высоких нефтяных цен на дополнительные расходы бюбджета.

ЦБ РФ отмечает, что ежемесячные объемы покупки валюты в рамках реализации переходных положений бюджетного правила не будут превышать объем ежемесячных дополнительных нефтегазовых доходов бюджета от превышения фактической цены на нефть уровней, заложенных в бюджет.

"Как мы неоднократно говорили ранее, стабилизирующее воздействие на реальный курс рубля может оказывать бюджетная политика с применением бюджетного правила. Поэтому мы приветствуем решение не тратить дополнительные нефтегазовые доходы бюджета", - подчеркивается в сообщении.

Теги: ЦБ РФ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Alibaba будет спонсором Олимпийских игр до 2028 годаAlibaba будет спонсором Олимпийских игр до 2028 года
Сотрудничество начнется уже на ближайшей зимней Олимпиаде, которая пройдет в 2018 году в южнокорейском городе ПхёнчханПодробнее
КС допустил выплату частичной компенсации экс-акционерам ЮКОСаКС допустил выплату частичной компенсации экс-акционерам ЮКОСа
Она может быть выплачена в случае обнаружения нового имущества компанииПодробнее
Банки попросят ЦБ отменить обязательный перевод бюджетных выплат на карты "Мир"Банки попросят ЦБ отменить обязательный перевод бюджетных выплат на карты "Мир"
Предполагается, что с 1 января 2018 года все операции по счетам, на которые поступают деньги из бюджета, будут осуществляться только с помощью отечественных картПодробнее
Правительство решило не тратить доходы от более высоких цен на нефтьПравительство решило не тратить доходы от более высоких цен на нефть
Предполагается, что в следующем году при $55 за баррель нефти бюджет может получить дополнительно около 1,4 трлн рублейПодробнее
Deutsche Bank оценил вероятность отмены санкций США против РФ в 65%Deutsche Bank оценил вероятность отмены санкций США против РФ в 65%
В связи с этим банк оптимистично настроен по поводу курса рубляПодробнее
Сбербанк и Alibaba решили создать совместное предприятие в сфере интернет-торговлиСбербанк и Alibaba решили создать совместное предприятие в сфере интернет-торговли
Alibaba Group внесет в компанию свой действующий бизнес по трансграничной торговле, а банк - финансовые инвестицииПодробнее
"Газпром" выставил Украине счет на $5,3 млрд по правилу "бери или плати""Газпром" выставил Украине счет на $5,3 млрд по правилу "бери или плати"
В "Газпроме" считают, что украинская сторона обязана оплатить его в течение 10 днейПодробнее
Доллар упал ниже 59 рублей впервые с конца июля 2015 годаДоллар упал ниже 59 рублей впервые с конца июля 2015 года
Это произошло на фоне продолжающегося роста мировых цен на нефтьПодробнее
"Роснефть" объяснила участие ВТБ в сделке по приватизации пакета акций компании"Роснефть" объяснила участие ВТБ в сделке по приватизации пакета акций компании
Представитель нефтяной компании Михаил Леонтьев заявил, что участие ВТБ "позволило избежать волатильности на рынке"Подробнее
РФ опустилась на 14 строчек в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикойРФ опустилась на 14 строчек в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой
Первое место сохранила за собой Южная Корея, второе заняла Швеция, третье - у ГерманииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
People’s Choice Awards10 фото
19 января
People's Choice Awards
Крещенские купания7 фото
19 января
Крещенские купания
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииКС счел невозможным исполнить решение ЕСПЧ по "делу ЮКОСа"ЭкономикаКС допустил выплату частичной компенсации экс-акционерам ЮКОСаВ миреВласти Италии задумались о приглашении Путина на майский саммит G7В миреВ накрытом лавиной итальянском отеле обнаружили 30 тел погибших
Навальный попросил возбудить дело о вымогательстве у депутата Железняка
В Новосибирской области обрушилась крыша конного клуба
Alibaba будет спонсором Олимпийских игр до 2028 года
ЦБ РФ не будет отходить от политики плавающего курса
Американский бомбардировщик времен войны найден под Сочи в ходе поисков Ту-154
Избранный президент Гамбии примет присягу в Сенегале
Не менее 30 пожарных погибли при обрушении высотки в Иране
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи