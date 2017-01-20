Орешкин предсказал рост ВВП РФ в 2017 году на 2% при текущих ценах на нефть

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Сохранение текущих цен на нефть может обеспечить рост российской экономики на уровне 2% в 2017 году, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Как сообщалось, в четверг первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов на экономическом форуме в Давосе заявил, что ВВП РФ в 2017 году может вырасти на 1-2%.

"Все комментарии, которые есть по оценке экономического роста, предполагают стабильность внешних условий. Это примерно те уровни, которые мы видим сейчас. То есть отсутствие каких-то серьезных внешних шоков", - сказал Орешкин журналистам в Давосе, комментируя, при каких ценах на нефть российская экономика может вырасти на 2% в текущем году.

Цены на нефть в начале года на фоне решения ОПЕК об ограничении добычи нефти колеблются в районе отметки $55 за баррель марки Brent.

Базовый вариант прогноза правительства на 2017 год рассчитан при цене на нефть в $40 за баррель марки Urals, в этом варианте рост ВВП РФ прогнозируется на уровне 0,6%. Вариант прогноза "базовый плюс", рассчитанный при среднегодовой цене в $48 за баррель, уже предполагает рост экономики на уровне 1,1%.