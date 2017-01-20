Доллар подешевел к евро и иене на фоне заявлений Йеллен

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Доллар США ослабляется относительно евро и иены в пятницу на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен, которые, по мнению экспертов, носили более "голубиный" тон, чем предыдущее выступление, состоявшееся ранее на этой неделе.

Дж.Йеллен, выступавшая в ночь на пятницу в Стэнфордском институте исследований экономической политики в Калифорнии, выступила в поддержку плавного и постепенного повышения процентных ставок американским ЦБ, подчеркнув, что Федрезерв успешно справляется с ограничением инфляционного давления, однако не может допустить перегрева экономики.

В среду председатель ФРС дала понять, что американский центробанк намерен стабильно повышать базовую процентную ставку в ближайшие годы. Экономика США может столкнуться с неприятными сюрпризами, если повышение процентных ставок будет откладываться надолго, отметила Йеллен. Она добавила, что до конца 2019 года Федрезерв, вероятно, будет поднимать ставку несколько раз в год.

Трейдеры сохраняют осторожность в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдет 20 января, пишет газета The Wall Street Journal. Курс евро к доллару США поднялся в ходе торгов до $1,0680 по сравнению с $1,0664 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость американской валюты относительно иены уменьшилась до 114,73 иены против 114,86 иены накануне. Пара евро/иена торгуется на уровне 122,5 иены по сравнению с 122,49 иены по итогам предыдущей сессии.