Рынок акций РФ открылся ростом РТС на 0,1% и снижением ММВБ на 0,3%

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу разнополярной динамикой цен blue chips на смешанных внешних факторах, индексы РТС и ММВБ за минуту торгов изменились на 0,1-0,3%. К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 2156 пунктов (-0,3%), индекс РТС - 1137,65 пункта (+0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1%.

Доллар на старте торгов стоит 59,76 рубля (+0,04 рубля). Подешевели акции "Магнита" (-0,8%), "Мосбиржи" (-1%), "Норникеля" (-0,5%), "Роснефти" (-0,7%), "Россетей" (-0,6%), "РусАла" (-2,3%), Сбербанка (-0,2%), "РусГидро" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "Татнефти" (-1%).

Подросли бумаги "Мечела" (+0,5%), "Мобильных телесистем" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "Ростелекома" (+0,1%).

Индексы в США в четверг снизились, Dow Jones снизился пятую сессию подряд, чего не наблюдалось с ноября. Инвесторы сохраняют осторожность перед инаугурацией Дональда Трампа, оценивая статданные из США и заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен.

Йеллен, выступавшая 18 января в Сан-Франциско, дала понять, что Федрезерв намерен стабильно повышать базовую процентную ставку в ближайшие годы. Экономика США может столкнуться с неприятными сюрпризами, если повышение процентных ставок будет откладываться надолго, заявила Йеллен. Глава Федрезерва ожидает, что центробанк будет повышать ставку несколько раз в год до конца 2019 года, и к этому времени, по оценкам руководителей ФРС, ставка "будет близка к нашей оценке долгосрочного нейтрального уровня в 3%".