Главные новости
В миреЧисленность населения Китая приблизилась к 1,4 млрд человекВ миреАвтомобиль въехал в толпу пешеходов в МельбурнеВ России"Коммерсантъ" узнал о планах Минобороны отказаться от использования Ту-154
Экономика

Евро слегка подрос к рублю в начале торгов пятницы

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Доллар США практически не изменился, а евро слегка подрос на "Московской бирже" в начале торгов пятницы; изменения рубля к бивалютной корзине незначительные на фоне стабильных мировых цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 59,66-59,82 рубля, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,7225 рубля (+0,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 63,7825 рубля (+8,25 копейки), стоимость бивалютной корзины прибавила всего 3,85 копейки по отношению к уровню закрытия четверга, составив 61,55 рубля.

Доллар при этом оказался на 37,04 копейки выше уровня действующего официального курса, евро на 60,22 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и евро в начале торгов 20 января связаны со стабильной ситуацией на мировых нефтяных площадках, где изменения стоимости нефтяных фьючерсов на эталонные сорта нефти не превышают 0,1%. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 МСК поднялась всего на 0,09% - до $54,21 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы выросли в цене на 0,45% - до $54,16 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,06% - до $52,15 за баррель.

Данные Минэнерго США, опубликованные в четверг, указали на максимальное с октября падение запасов нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть: объем запасов уменьшился на 1,27 млн баррелей. В целом запасы нефти в США увеличились по итогам недели на 2,35 млн баррелей, а добыча нефти снизилась впервые за три недели, сообщило Минэнерго. Согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА), обнародованному в четверг, добыча нефти в государствах ОПЕК сокращается при уменьшении запасов сырья в странах, являющихся крупными потребителями нефти. МЭА, однако, предупредило, что сокращение добычи ОПЕК может быть нивелировано наращиванием производства нефти другими странами, в том числе США.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Суд в Лондоне примет решение по иску РФ о долге Украины в $3 млрд в течение 1-3 месяцевСуд в Лондоне примет решение по иску РФ о долге Украины в $3 млрд в течение 1-3 месяцев
Киев в декабре 2015 года допустил дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостоянияПодробнее
Alibaba будет спонсором Олимпийских игр до 2028 годаAlibaba будет спонсором Олимпийских игр до 2028 года
Сотрудничество начнется уже на ближайшей зимней Олимпиаде, которая пройдет в 2018 году в южнокорейском городе ПхёнчханПодробнее
КС допустил выплату частичной компенсации экс-акционерам ЮКОСаКС допустил выплату частичной компенсации экс-акционерам ЮКОСа
Она может быть выплачена в случае обнаружения нового имущества компанииПодробнее
Банки попросят ЦБ отменить обязательный перевод бюджетных выплат на карты "Мир"Банки попросят ЦБ отменить обязательный перевод бюджетных выплат на карты "Мир"
Предполагается, что с 1 января 2018 года все операции по счетам, на которые поступают деньги из бюджета, будут осуществляться только с помощью отечественных картПодробнее
Правительство решило не тратить доходы от более высоких цен на нефтьПравительство решило не тратить доходы от более высоких цен на нефть
Предполагается, что в следующем году при $55 за баррель нефти бюджет может получить дополнительно около 1,4 трлн рублейПодробнее
Deutsche Bank оценил вероятность отмены санкций США против РФ в 65%Deutsche Bank оценил вероятность отмены санкций США против РФ в 65%
В связи с этим банк оптимистично настроен по поводу курса рубляПодробнее
Сбербанк и Alibaba решили создать совместное предприятие в сфере интернет-торговлиСбербанк и Alibaba решили создать совместное предприятие в сфере интернет-торговли
Alibaba Group внесет в компанию свой действующий бизнес по трансграничной торговле, а банк - финансовые инвестицииПодробнее
"Газпром" выставил Украине счет на $5,3 млрд по правилу "бери или плати""Газпром" выставил Украине счет на $5,3 млрд по правилу "бери или плати"
В "Газпроме" считают, что украинская сторона обязана оплатить его в течение 10 днейПодробнее
Доллар упал ниже 59 рублей впервые с конца июля 2015 годаДоллар упал ниже 59 рублей впервые с конца июля 2015 года
Это произошло на фоне продолжающегося роста мировых цен на нефтьПодробнее
"Роснефть" объяснила участие ВТБ в сделке по приватизации пакета акций компании"Роснефть" объяснила участие ВТБ в сделке по приватизации пакета акций компании
Представитель нефтяной компании Михаил Леонтьев заявил, что участие ВТБ "позволило избежать волатильности на рынке"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 января7 фото
19 января
Фотохроника 19 января
Погребенный под лавиной отель в Италии6 фото
19 января
Погребенный под лавиной отель в Италии
Крещенские купания7 фото
19 января
Крещенские купания
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧисленность населения Китая приблизилась к 1,4 млрд человекВ миреАвтомобиль въехал в толпу пешеходов в МельбурнеВ России"Коммерсантъ" узнал о планах Минобороны отказаться от использования Ту-154В миреПентагон передал ОАЭ содержавшегося в Гуантанамо россиянина Мингазова
В США завершаются приготовления к приходу 45-го президента страны
Покончивший с собой омский судья стал обвиняемым в убийстве бизнесмена
Численность населения Китая приблизилась к 1,4 млрд человек
Орешкин заявил о наличии оснований для повышения суверенного рейтинга РФ в 2017 году
Суд в Лондоне примет решение по иску РФ о долге Украины в $3 млрд в течение 1-3 месяцев
Уголовное дело возбуждено по факту убийства при инкассации в Химках
На крышу обрушившегося конного клуба Бердска давило до 480 тонн снега
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи