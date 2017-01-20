Евро слегка подрос к рублю в начале торгов пятницы

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Доллар США практически не изменился, а евро слегка подрос на "Московской бирже" в начале торгов пятницы; изменения рубля к бивалютной корзине незначительные на фоне стабильных мировых цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 59,66-59,82 рубля, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,7225 рубля (+0,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 63,7825 рубля (+8,25 копейки), стоимость бивалютной корзины прибавила всего 3,85 копейки по отношению к уровню закрытия четверга, составив 61,55 рубля.

Доллар при этом оказался на 37,04 копейки выше уровня действующего официального курса, евро на 60,22 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и евро в начале торгов 20 января связаны со стабильной ситуацией на мировых нефтяных площадках, где изменения стоимости нефтяных фьючерсов на эталонные сорта нефти не превышают 0,1%. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 МСК поднялась всего на 0,09% - до $54,21 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы выросли в цене на 0,45% - до $54,16 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,06% - до $52,15 за баррель.

Данные Минэнерго США, опубликованные в четверг, указали на максимальное с октября падение запасов нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть: объем запасов уменьшился на 1,27 млн баррелей. В целом запасы нефти в США увеличились по итогам недели на 2,35 млн баррелей, а добыча нефти снизилась впервые за три недели, сообщило Минэнерго. Согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА), обнародованному в четверг, добыча нефти в государствах ОПЕК сокращается при уменьшении запасов сырья в странах, являющихся крупными потребителями нефти. МЭА, однако, предупредило, что сокращение добычи ОПЕК может быть нивелировано наращиванием производства нефти другими странами, в том числе США.