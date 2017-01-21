Срок моратория на выплату кредиторам "Пересвета" подошел к концу

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Срок действия моратория на удовлетворение требований кредиторов банка "Пересвет", подконтрольного Русской православной церкви, истекает.

ЦБ РФ с 21 октября 2016 года ввел мораторий в "Пересвете" на три месяца. Тогда же на шесть месяцев была введена временная администрация по управлению банком, полномочия его исполнительных органов приостановлены.

Мораторий вводится в основном для поиска вариантов восстановления платежеспособности банка или альтернативного (вне процедур банкротства) урегулирования требований его кредиторов, говорится на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Введение моратория является страховым случаем, вкладчики могут претендовать на выплату своих средств в банке в установленном законом порядке.

Действие моратория может завершиться введением в отношении банка процедур санации или отзывом лицензии у кредитной организации.

В законе о банкротстве отсутствует возможность продления срока действия моратория.

ЦБ РФ не ответил на запрос "Интерфакса".

Отрицательный капитал (разница между активами и обязательствами) банка "Пересвет" на 1 января 2017 года составил 45,8 млрд рублей, увеличившись за месяц на 30,5% с 35,1 млрд рублей.

Русская православная церковь контролирует 49,7% акций банка "Пересвет", 24,4% принадлежит АО "Экспоцентр" (50,8% в нем владеет Торгово-промышленная палата РФ), бывшему предправления Александру Швецу принадлежит 12,8%, Павел Панасенко через ООО "Внуково-Инвест" владеет 1,7%.

Банк "Пересвет" по итогам третьего квартала 2016 года занимал 42-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".