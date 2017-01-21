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Допдоходы от более высокой цены на нефть в 2017 году зачислят в бюджет

По оценке Минфина РФ, с учетом заложенных в бюджет $40 за баррель, при цене нефти в $50 за баррель эти дополнительные доходы составят около 1 трлн рублей

Допдоходы от более высокой цены на нефть в 2017 году зачислят в бюджет
Фото: ingimage/vostock-photo

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Дополнительные нефтегазовые доходы в 2017 году будут зачисляться в бюджет и направляться на расходы, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы будем зачислять в бюджет, эти деньги пойдут на расходы, потребность в источниках финансирования дефицита уменьшится, значит, будем меньше тратить Резервного фонда", - сказал он журналистам.

Ранее он озвучивал оценки Минфина возможного объема допдоходов, которые при цене нефти в $50 за баррель составят порядка 1 трлн рублей, при $55 - 1,4 трлн рублей.

Бюджет на 2017 год сверстан с дефицитом 3,2% ВВП при цене нефти $40 за баррель, при этом из Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ) запланировано финансирование дефицита в объеме 1,8 трлн рублей.

Ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов говорил о возможности направления допдоходов от цены выше $40 за баррель в Резервный фонд.

Теги: Минфин, Антон Силуанов
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