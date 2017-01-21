Поступление налогов в консолидированный бюджет РФ в 2016-м увеличилось на 5%

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Поступление налогов в консолидированный бюджет РФ в 2016 году увеличилось на 700 млрд рублей, или на 5%, до 14,5 трлн рублей, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин, выступая в рамках съезда партии "Единая Россия" в субботу.

По его словам, поступление НДС за год увеличилось на 8,5% - до 2,7 трлн рублей, налога на прибыль - на 6,6% до 2,8 трлн рублей, НДФЛ - на 7,5% до более 3 трлн рублей, акцизов - на 27,6% до 1,3 трлн рублей, в том числе, акцизов на алкогольную продукцию - на 27%.

Глава ФНС также отметил, что за 2016 год количество выездных проверок сократилось на 5 тысяч (на 14,5%). Всего за последние пять лет количество выездных проверок снизилось в 2,2 раза - на сегодняшний день проводится 26 тысяч проверок в год. Субъекты малого предпринимательства ФНС практически не проверяет - "проверятся один из 1,5 тысяч, и то если он участвует в "схеме", сказал он.

Мишустин отметил, что работа автоматизированной системы контроля за возмещением НДС привела к тому, что мошенничество с налогом прекратилось.

Говоря о введении нового порядка передачи информации о расчетах с помощью онлайн касс, Мишустин отметил, что на сегодня пробито более 20 млн чеков на новых контроль-кассовой технике, число которых составило более 20 тысяч.